Emotional: P. Diddys Zwillinge gedenken verstorbener Mutter

Jessie (18) und D'Lila Combs (18) haben ihre verstorbene Mutter Kim Porter (†47) nun mit einem emotionalen Throwback-Post auf Instagram geehrt. Die 18-jährigen Zwillinge teilten ein altes Foto, auf dem sie im Partnerlook strahlend neben Kim posieren, und verbanden das Bild mit rührenden Zeilen zu ihrem Geburtstag. "Alles Gute zum Geburtstag, Mami. Wir lieben dich so sehr. Wir vermissen dich so unglaublich und wissen, dass du immer an unserer Seite bist", schrieben sie auf ihrem gemeinsamen Account. Kim war im November 2018 im Alter von nur 47 Jahren gestorben.

Die neue Botschaft der Zwillinge fällt in eine Zeit, in der die Familie ohnehin stark im Fokus der Öffentlichkeit steht. Ihr Vater P. Diddy (56) wurde nach einer Verurteilung wegen prostitutionsbezogener Straftaten laut Daily Mail nun in das Gefängnis Fort Dix verlegt, während eine Jury ihn von den schwereren Vorwürfen des Menschenhandels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung freisprach. Parallel sorgt die von Rapper 50 Cent (50) produzierte Doku "Sean Combs: The Reckoning" für Schlagzeilen, in der es um Missbrauchsvorwürfe gegen Diddy sowie um seine Verbindung zu den Todesfällen von Tupac Shakur (†25) und The Notorious B.I.G. (†24) geht.

Zuletzt meldete sich auch Kimora Lee Simmons (50) zu Wort und berichtete im TV bei "Today With Jenna & Friends", wie sie Jessie und D'Lila nach Kims Tod als "Ersatzmutter" begleitet. Die Unternehmerin verriet, dass die Zwillinge regelmäßig bei ihr seien und sie sich auf ein Netzwerk aus Patinnen, Tanten und Freundinnen stütze. Die beiden verband eine langjährige Freundschaft, und für die Zwillinge scheint diese Beziehung besonders wertvoll zu sein. Die liebevollen Erinnerungen von Jessie und D'Lila Combs zeigen, dass der Zusammenhalt der Familie trotz allem unerschütterlich bleibt.

Kim Porter mit ihren Zwillingen Jessie und D'Lila Combs

Lila Combs, Chance Combs Und Jessie Combs, Juni 2025

