Nach Daniel-Trennung: Patrice Aminati wohnt bei ihren Eltern

Mitten in ihrem Kampf gegen eine unheilbare Krebserkrankung hat Patrice Aminati einen radikalen Schritt gewagt: Die Moderatorin beendete im September ihre Beziehung mit Daniel Aminati (52) und zog mit der gemeinsamen Tochter Charly Malika aus. Statt in der früheren Familienwohnung lebt Patrice nun in Dresden, zurück in ihrem Elternhaus. Genauer gesagt in einer kleinen Einliegerwohnung, Tür an Tür mit Mama und Papa. Im engsten Familienkreis findet sie in diesen Monaten Halt und ein neues Gefühl von Sicherheit. "Ich lebe mit unserer Tochter seit September bei meinen Eltern, die mich unterstützen und mir und unserer Tochter bei der Bewältigung des Alltags helfen", schreibt Patrice auf Instagram.

Sieben Jahre waren Patrice und Daniel ein Paar, drei Jahre davon verheiratet. Daniel stand an ihrer Seite, als bei ihr schwarzer Hautkrebs diagnostiziert wurde, nach außen wirkten die beiden lange wie ein eingeschworenes Team. Hinter den Kulissen soll es jedoch immer häufiger zu Streit gekommen sein, bis Patrice am 23. September eine endgültige Entscheidung traf – für sich selbst und für Tochter Charly. Seit der Trennung kümmern sich vor allem ihre Eltern um den Alltag: Sie nehmen die Enkelin, wenn Patrice ins Krankenhaus muss, kochen für ihre Tochter, waschen Wäsche und sind einfach da. Im Bild-Interview berichtet Patrice: "Mir geht es seit dem 23. September sogar gesundheitlich besser. Die Metastasen werden kleiner durch die Bestrahlungen. Mein Körper erholt sich. Meine Haare fangen an, nachzuwachsen."

Auch Daniel hatte sich nach der offiziellen Bekanntgabe der Trennung auf Social Media zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Statement, das der Moderator mit einem gemeinsamen Foto von sich und Patrice teilte, machte er deutlich, wie sehr ihm das Versprechen "in guten wie in schlechten Zeiten" am Herzen liegt. "Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hinten angestellt", schrieb Daniel unter anderem in seinem langen Statement.

