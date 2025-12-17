"Checker Tobi"-Star Tobias Krell ist erstmals Vater geworden

Tobias Krell ist zum ersten Mal Vater geworden – und könnte glücklicher kaum klingen. Im N-JOY-Podcast "Deutschland3000 mit Eva Schulz" bestätigte der "Checker Tobi"-Star von KiKA die süßen Neuigkeiten und verriet, dass der Nachwuchs erst vor Kurzem zur Welt gekommen ist. "Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit", sagte Tobias und sprach dabei offen darüber, wie sehr ihn diese neue Rolle berührt. Während er sonst vor allem im Studio oder für seine Filme unterwegs ist, spielt sich das große Glück nun im privaten Umfeld ab, fernab der Kameras – und doch mitten im Leben des beliebten Moderators.

Im Podcast erzählte der 39-Jährige, dass sich mit dem Baby vieles verschoben habe, vor allem sein Blick auf Verantwortung. "Es ist, glaube ich, eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre oder so eine neue Art von Sorge für ein anderes Wesen", erklärte er im Gespräch mit Eva. Erwachsenwerden würde er das zwar nicht nennen, sondern "lebensverändernd". Der Moderator berichtete, dass er im Alltag ständig angesprochen und ungefragt fotografiert werde – teilweise drangen Fans sogar bis in sein Auto vor. Neben dem Familienglück reiht sich bei ihm gerade ein Höhepunkt an den nächsten: Am 22. Dezember bekommt Tobias in einem Nachholtermin von Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Bayerischen Verfassungsorden verliehen. Am 1. Januar feiert er seinen 40. Geburtstag und nur eine Woche später, am 8. Januar, startet sein dritter Kinofilm "Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde" in den Kinos.

Privates teilt Tobias nur selten, umso bemerkenswerter wirkt der Einblick, den er nun in seine Gefühlswelt als frischgebackener Vater gibt. Schon früher hatte der gebürtige Mainzer im Gespräch erzählt, wie prägend sein eigener Weg war: 18 Jahre lang turnte er, obwohl Gleichaltrige ihn dafür verspotteten. "Mit 13 ist Turnen kein cooler Sport mehr", erinnerte er sich im "Deutschland3000"-Podcast, und doch blieb er seiner Leidenschaft treu: "Ich glaube, dass das tatsächlich eine große Lektion in meinem Leben war, dass ich halt bei mir und bei meiner Leidenschaft geblieben bin."

Getty Images Tobias Krell bei der Eröffnungsgala des Filmfests München 2024 in der Isarphilharmonie

Getty Images Tobias Krell beim Bambi in München, November 2025

Getty Images Tobias Krell alias "Checker Tobi"

