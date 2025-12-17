Darum hat Vanessa Borck keinen aktiven Kinderwunsch mehr

Vanessa Borck (29) hat sich in einer offenen Fragerunde auf Instagram zu einem sehr persönlichen Thema geäußert. Ein Fan wollte wissen, ob der Social-Media-Star sich ein weiteres Kind wünsche. Vanessa antwortete direkt und ohne Umschweife: "Aktuell nicht, nein." Sie erklärte, sie sei derzeit sehr glücklich mit der Situation zu Hause und habe keinen aktiven Kinderwunsch. Auslöser für diese Entscheidung seien starke Verlustängste, die sie seit dem Schlaganfall ihrer Ex Ina Borck (29) habe: "Ich habe solche Angst, dass wieder etwas bei einer Schwangerschaft passieren würde."

Ihre damalige Frau Ina erlitt während Nessis Schwangerschaft einen schweren Schlaganfall. Wenig später erblickte ihre gemeinsame Tochter Livi das Licht der Welt. Durch den schlimmen Vorfall verpasste Ina damals die Geburt des Mädchens und musste sich viele Monate ins Leben zurückkämpfen. Schon früher verriet Nessi gegenüber ihrer Community, dass sie sich aufgrund des Geschehenen keinen weiteren Nachwuchs vorstellen kann.

Nessi und Ina waren damals als Coupleontour auf YouTube bekannt. Nach rund acht Jahren Beziehung gaben sie im September 2024 ihre Trennung bekannt. "Wir haben gemerkt, dass es für uns als Paar nicht mehr passt", erklärten sie in einem gemeinsamen Video. Als Grund für das Liebes-Aus nannten die zwei unter anderem verschwundene Gefühle. "Die Zeit hat gebracht, dass wir von Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind", behauptete Vanessa.

Instagram / nessiontour Coupleontour-Vanessa mit ihrer Tochter Olivia

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Juni 2021