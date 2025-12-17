Madonna & Guy Ritchie erstmals seit 2008 zusammen unterwegs

Zum ersten Mal seit ihrem öffentlichen Zerwürfnis im Jahr 2008 wurden Madonna (67) und Guy Ritchie (57) gemeinsam bei einem Event gesichtet. Anlass für das überraschende Wiedersehen der beiden Ex-Partner war die Kunstausstellung ihres Sohnes Rocco (25) in Soho, London. Der Künstler feierte mit seiner Ausstellung "Talk Is Cheap" eine erfolgreiche Vernissage, bei der er Werke präsentierte, die er zuvor unter seinem Pseudonym Rhed geschaffen hatte. Neben Madonna und Guy waren auch deren Partner, Akeem Morris und Jacqui Ritchie, sowie prominente Gäste wie Jason Statham (58) und Jake Gyllenhaal (44) zugegen, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Im Anschluss verlagerte sich die Gesellschaft ins exklusive Oswald's Club und feierte dort bis tief in die Nacht.

Die Veranstaltung bot nicht nur eine Gelegenheit, Roccos künstlerisches Talent zu würdigen, sondern symbolisierte auch einen Wendepunkt in der Beziehung zwischen Madonna und Guy. Nach Jahren des distanzierten Kontakts schienen die beiden friedlich und harmonisch miteinander umzugehen, während sie ihrem Sohn Aufmerksamkeit und Unterstützung schenkten. Roccos berühmte Paten, Trudie Styler (71) und Sting (74), gaben der Feier zusätzlich Glanz. Auch andere Familienmitglieder wie David Banda waren mit von der Partie, was die familiäre Atmosphäre des Abends weiter unterstrich. Die prominenten Gäste hinterließen dabei ebenso Eindruck: Rosie Huntington-Whiteley (38) zog mit einem eleganten All-White-Outfit Blicke auf sich, während Modeikone Tom Ford (64) mit schlichter Eleganz begeisterte.

Rückblickend war Madonnas Verhältnis zu ihrem Sohn Rocco nicht immer so harmonisch wie an diesem Abend. Vor wenigen Monaten sprach die Sängerin im Podcast "On Purpose" offen über die schwierigste Zeit ihres Lebens – es tobte ein erbitterter Sorgerechtsstreit um Rocco, der lieber bei seinem Vater in London bleiben wollte, als seine Mutter auf Tour zu begleiten. "Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Ich konnte es nicht ertragen", erinnerte sich Madonna und ergänzte: "Jemand, der versucht, mir mein Kind wegzunehmen, war für mich wie ... der könnte mich genauso gut umbringen. So habe ich wirklich gedacht." Die Monate voller Unsicherheit zerrten an ihren Nerven, doch die Künstlerin fand letztlich einen Weg, sich mit der neuen Familiensituation zu arrangieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna und Guy Ritchie bei der Gala-Premiere von "Revolver" beim Toronto International Film Festival 2005, September 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Rocco Ritchie bei der Global Premiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Guy Ritchie und Madonna bei der Premiere von "RocknRolla" in London, September 2008