Neue Epstein-Enthüllungen: Diese Promis geraten ins Visier

Neue Details zu den sogenannten Epstein-Files sorgen für weiteren Wirbel: Die Bilder aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66), die jüngst von den Demokraten im US-Kongress veröffentlicht wurden, zeigen ihn in Gesellschaft prominenter Persönlichkeiten. Zu sehen sind unter anderem Donald Trump (79), Bill Clinton (79), Filmregisseur Woody Allen (90) und Microsoft-Gründer Bill Gates (70). Aber auch Publizist Steve Bannon, Unternehmer Richard Branson (75) und Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65) sind auf diversen Aufnahmen zu erkennen. Die Aufnahmen zeigen unterschiedlichste Szenen, etwa Gespräche oder gemeinsames Posieren für die Kamera.

Die Fotos zeigen Donald unter anderem umringt von mehreren Frauen, auf einem weiteren Bild steht der damalige Unternehmer dicht neben Jeffrey. Zudem wurde ein Motiv publik, das Donalds Porträt auf einer Kondomverpackung mit der Aufschrift "I'm HUUUUGE!" zeigt. Von Bill Clinton kursiert nun ein Bild, das ihn gemeinsam mit Jeffrey und dessen langjähriger Vertrauter Ghislaine Maxwell (63) zeigt, mit Bills Namen beschriftet. Donald wies die Bedeutung der Bilder zurück und sagte laut Stern: "Das ist keine große Sache." Jeder habe den verurteilten Sexualstraftäter gekannt, es gebe Hunderte Menschen auf Fotos mit ihm. Die anderen abgebildeten Promis äußerten sich bisher nicht zu den jüngst veröffentlichten Fotos.

Jeffrey Epstein, einst bestens vernetzt in gehobenen Kreisen, hatte sich vor rund zwei Jahrzehnten erstmals wegen sexueller Straftaten vor Gericht verantworten müssen. Er soll einen riesigen Missbrauchsring geführt haben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. 2019 starb er im Gefängnis, der Obduktionsbericht nennt Suizid. Die Namen, die nun neben seinem in den Akten auftauchen, sind nicht neu, sondern seit Jahren Teil der öffentlichen Debatte – von Film und Tech bis Politik. In all den Fällen gilt: Fotos zeigen zwar Begegnungen, erzählen aber selten die ganze Geschichte dahinter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Regisseur Woody Allen im Mai 2016 in Cannes

Anzeige Anzeige