Temptation-Drama: Aleksandar Petrovic sieht sich als "Opfer"

Aleksandar Petrovic (34) meldet sich mitten im Temptation Island V.I.P.-Trubel zu Wort – und beantwortet in einer Instagram-Fragerunde eine der wohl brisantesten Fragen: Warum "alle immer gegen ihn sind". In seinen Storys erklärt der Reality-TV-Star offen: "Ich bin das Opfer, weil ich die Bilder dafür liefere, weil ich halt komplett reinscheiße mit meinen Bildern. Weil ich emotional handle, weil ich aus einem emotionalen Frust handle, unkontrolliert und unreflektiert und einfach raushaue, was ich gerade denke. Genau das wird mir zum Verhängnis." Gleichzeitig stört ihn, wie er wahrgenommen wird: Laut Aleks werde er absichtlich noch extremer dargestellt, um ein Klischee zu bedienen.

Authentizität sei einerseits sein Markenzeichen, andererseits sein Verhängnis: "Aber in diesen Situationen sollte man genau überlegen, was man sagt, weil man halt den gegenübersitzenden Partner damit schwer verletzen könnte. Und so weit habe ich leider nicht gedacht." Besonders betont er, dass im Reality-TV häufig eine überdramatisierte Darstellung seiner Person passiere, um das Bild der "toxischen Männlichkeit" zu erfüllen. Aleks sieht ein Problem in der heutigen Gesellschaft: "Das ist einfach crazy, was aktuell abgeht und in was für einer Zeit wir leben und dass man abhängig vom Geschlecht komplett niedergemacht wird oder gelobt wird."

Zuletzt sorgte der Influencer vor allem mit einem Eklat in der Show für Aufsehen. Er hatte unter anderem Verführerin Jolina Rubbert im Affekt ins Gesicht gespuckt, was im Netz für heftige Diskussionen sorgte. Viele Zuschauer zeigten sich schockiert und forderten sogar, dass er aus der Sendung ausgeschlossen werden sollte. Wenige Tage nach dem Vorfall suchte der Reality-TV-Star das klärende Gespräch mit Jolinas Mutter und ließ sich von ihr bespucken. Das Ganze war als spaßige Aktion geplant, die das Thema beenden sollte.

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025