Ex-Gemeindemitglieder machen Mary Cosby schwere Vorwürfe

Neue Vorwürfe erschüttern das Umfeld von Mary Cosby: In der neuen TLC-Dokureihe "The Cult of the Real Housewife" melden sich ehemalige Mitglieder der Faith Temple Pentecostal Church zu Wort und berichten von Gelddruck und fragwürdigen Praktiken. In einem exklusiven Clip des Magazins People behauptet Ex-Gemeindemitglied Ernest Enoch, Mary habe sich bei einem internen Treffen darüber beschwert, zu ihrem Geburtstag nur 14 Karten bekommen zu haben – und über die darin enthaltenen Beträge. "Ich war da, als Mary sich über die 14 Geburtstagskarten beschwert hat", sagt Ernest. Er selbst habe eine Karte mit 1.000 Dollar überreicht: "Frag mich, ob sie Danke gesagt hat." Die Serie startet am Donnerstag, 1. Januar, um 20 Uhr ET bei TLC und ist tags darauf bei HBO Max und discovery+ abrufbar.

Auch Ernests Schwester Rosalind Enoch erhebt in dem Clip schwere Anschuldigungen: Demnach hätten Mary und ihr Ehemann Robert Cosby Sr. in der Kirche sogenannte "heave offerings" eingeführt, also außerordentliche Opfergaben, die zunächst halbjährlich, später immer häufiger eingefordert worden seien. "Wir kamen in die Kirche und hörten: 'Sagt allen, sie sollen nicht gehen. Wir brauchen eine Notfallversammlung der Heiligen.' Man wusste, es geht ums Geld", sagt Rosalind im People-Video. Laut ihr seien bei solchen Treffen Ordner an die Türen gestellt worden, Mitglieder hätten Listen mit Namen und Summen ausfüllen müssen, teils sogar per Kreditkarte gezahlt. "Es gab Zeiten, in denen ich 5.000 Dollar gab", berichtet sie. Andere hätten Konten aufgelöst oder am Ende sogar ihr Zuhause verloren, ohne zu wissen, wohin "all dieses Geld" geflossen sei.

Mary weist die Darstellung zurück. Bereits bei der "Real Housewives of Salt Lake City"-Reunion verteidigte sie sich gegen die 2020 geleakten Tonaufnahmen zum Geburtstags-Thema: "Andy, meine Kirche könnte mich unmöglich versorgen. Ich bin eine gottesfürchtige Frau und würde so etwas niemals tun", sagte sie Gastgeber Andy Cohen. Auf der BravoCon 2025 bezeichnete sie die neue Dokureihe zudem als "traurig und eine Schande". "Es ist schrecklich. Und es stimmt nicht", sagte Mary dort. Die Serie zeichnet den Aufstieg der Gemeinde von der Gründerzeit durch Marys Großmutter Rosemary "Mama" Cosby bis zur umstrittenen Amtsübernahme und Marys Ehe mit Robert Sr. nach – ein Kapitel, das für viele ehemalige Mitglieder auch privat bis heute nachhallt.

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

Getty Images Mary Cosby bei den Las Culturistas Culture Awards in Los Angeles, 17. Juli 2025.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, TV-Bekanntheit

TLCs neue Serie über Mary Cosby: Trifft die Doku für euch den richtigen Ton? Ja, wichtig und überfällig, das aufzuarbeiten. Eher reißerisch – zu viel Skandal-Show. Ergebnis anzeigen