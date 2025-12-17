Laura Maria Rypa gönnt sich zum Geburtstag Luxus-Geschenk

Laura Maria Rypa (30) hat pünktlich zu ihrem runden Geburtstag ein Statement auf vier Rädern gesetzt – und sich selbst beschenkt. Die Influencerin präsentierte am Montag auf Instagram einen brandneuen Volkswagen, frisch vom Händler und mit passendem Foto vor dem Wagen. "Birthday mood + neues Auto = 30er-Zone erreicht", schrieb sie zu dem Post und verdeckte dabei aus Privatsphäregründen das Kennzeichen. Glückwünsche flatterten aus allen Ecken herein – auch Ex-Partner Pietro Lombardi (33) meldete sich mit rührenden Worten und einem kurzen Video zu Wort. Das größte Präsent kam aber eindeutig von Laura selbst: ein eigener Neuwagen zum runden Ehrentag.

In ihren Storys bedankte sich die Influencerin ausgiebig bei ihrer Community. Sie entschuldigte sich zugleich, nicht jede Nachricht beantworten zu können, und betonte, wie sehr sie die vielen Glückwünsche schätzt. Unter dem Auto-Post mischten sich zu den Jubelrufen auch humorvolle Nachfragen. Ein Kommentar brachte es augenzwinkernd auf den Punkt: "Passt das wirklich mit den Hunden und Kids? Hätte auf 'nen Bus getippt." Welches VW-Modell genau auf Lauras Hof rollt, ließ sie offen – darüber dürfen sich nun die Fans und Auto-Profis die Köpfe zerbrechen. Auf dem Foto posiert die Tierliebhaberin mit langem, hellem Mantel, fokussiertem Blick und einstudierter Pose, sichtlich zufrieden mit ihrem Geburtstags-Upgrade.

Den wohl emotionalsten Glückwunsch, der öffentlich geteilt wurde, bekam die Influencerin von ihrem Ex-Partner Pietro. Der Sänger meldete sich in seiner Instagram-Story mit liebevollen Worten: "Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag." Dann legte er nach: "Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist. Feier schön und gib den Jungs einen Kuss von Papa." Begleitet wurde die Botschaft von einem gemeinsamen Video aus glücklicheren Zeiten im Restaurant am Wasser.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025