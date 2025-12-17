Zooey Deschanel zollt "New Girl"-Papa Rob Reiner (†) Tribut

Zooey Deschanel (45) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele. Am Sonntag wurden der Regisseur und die Kostümbildnerin mit Stichverletzungen in ihrem Haus in Los Angeles gefunden, wie aus Polizeiangaben hervorgeht. Zooey, die an seiner Seite in der Serie New Girl spielte – dort verkörperte Rob ihren Vater – meldete sich nun auf Instagram zu Wort. Die Schauspielerin teilt Fotos und ein Video, in dem sie mit Rob und drei weiteren gemeinsam singt. "Mein Herz ist gebrochen", schreibt sie und versieht den Post mit einem gebrochenen Herzen. Weiter hält sie fest: "Ich bin völlig am Boden zerstört." Die Worte zeigen, wie sehr sie der Verlust trifft und wie eng die Verbindung am Set und darüber hinaus war.

In ihrem Beitrag beschreibt Zooey Rob als "absolut warmherzigen, humorvollen und großzügigen Menschen" und würdigt ihn als "unglaublichen Künstler" und spielerischen Kollegen. Zugleich erinnert sie daran, wie freundlich Michele ihr gegenüber immer gewesen sei und wie sehr sie sich gefreut habe, die beiden zu treffen. Die Bilder, die sie teilt, zeigen gemeinsame Szenen aus "New Girl" und Momente hinter den Kulissen. Auf einem der Schnappschüsse posiert das Serien-Vater-Tochter-Duo Seite an Seite in Pyjamas und lächelt zufrieden in die Kamera.

Rob war für viele weit mehr als der Mann hinter Kamera und Klassikern. Kolleginnen und Kollegen beschrieben ihn oft als jemanden, der am Set den Ton der Wärme vorgab, Witze machte, Pausen verlängerte, um noch eine Anekdote zu erzählen. Für Zooey war er am "New Girl"-Set ein Vater auf Zeit, mit all den kleinen Gesten, die Nähe herstellen: ein Augenzwinkern zwischen Takes, ein spontanes Duett, eine Umarmung nach einer langen Szene. Die Nachricht vom Fund in dem Haus in Brentwood und die Bestätigung des Todes des Ehepaares ging bereits am Sonntag durch die Medien.

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Rob Reiner am "New Girl"-Set

Imago Rob Reiner und Zooey Deschanel in einer Szene aus "New Girl" (Staffel 4, Episode 3)

