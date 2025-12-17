"Ich und die Walter Boys" bekommt Neuzugänge in Staffel drei

Die dritte Staffel der Erfolgsserie "Ich und die Walter Boys" wird endlich Wirklichkeit – laut Netflix sind die Dreharbeiten bereits in vollem Gange. Fans können sich darauf freuen, dass das emotionale Durcheinander zwischen Jackie, gespielt von Nikki Rodriguez (23), und den Walter Boys Alex (Ashby Gentry) und Cole (Noah LaLonde) weitergeht. Die neuen Folgen, basierend auf der Buchreihe von Ali Novak, sollen schon im nächsten Jahr bei der Streamingplattform erscheinen. Nach dem Erfolg der zweiten Staffel, die im August Premiere feierte, erweitert sich nun auch die Besetzung: Naveen Paddock, Erin Karpluk und Chad Rook sollen frischen Wind in die Geschichte bringen.

Neue Herausforderungen kommen auf Jackie und die Walter Boys zu. Naveen Paddock wird als Eliot, ein charmanter Mitarbeiter auf der Ranch von Jackies Onkel Richard, für Gefühlschaos sorgen. Erin Karpluk stößt in ihrer Rolle als Hannah, Georges Schwester und Mutter von Isaac und Lee, überraschend zur Familie. Ihr plötzliches Auftauchen nach Jahren bringt Intrigen und Konflikte mit sich. Und dann ist da noch Chad Rook als Mac, der mit seinem Sportwagen und seinem Talent als Dragster-Fahrer Cole in seinen Bann zieht. Gemeinsam mit den bereits etablierten Charakteren verspricht die dritte Staffel jede Menge Chaos und Drama.

Doch auch der Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel verspricht viel Spannung in den neuen Folgen. Nach dem dramatischen Liebesgeständnis von Jackie an Cole, das von Alex heimlich belauscht wurde, blieb das Schicksal der Figuren offen. Zusätzlich sorgte der medizinische Notfall um George für einen echten Schockmoment bei den Zuschauern. Wie Showrunnerin Melanie Halsall laut Kino.de verriet, wollte man bewusst "alles in die Luft jagen", sowohl im Liebesdreieck als auch in der Familiengeschichte. Dieser bewusste Bruch mit den Buchvorlagen sollte die Spannung für die Fortsetzung noch einmal erhöhen.

Anzeige Anzeige

Netflix "Ich und die Walter Boys"-Cover

Anzeige Anzeige

Netflix Nikki Rodriguez als Jackie und Ashby Gentry als Alex in "Ich und die Walter Boys", Staffel 2

Anzeige Anzeige

Netflix Noah LaLonde als Cole in "Ich und die Walter Boys", Staffel 2

Anzeige