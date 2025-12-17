Girl Power pur: Lily Collins umarmt Idol Victoria Beckham

Lily Collins (36) erlebte live im TV ihren großen Fangirl-Moment: Bei einem Promo-Stopp in New York für die fünfte Staffel von Emily in Paris traf die Schauspielerin in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" völlig überraschend auf ihr Idol Victoria Beckham (51). Als Jimmy Fallon (51) über Lilys neuen Bob sprach und meinte, der Look erinnere ihn an die Posh-Spice-Ära der 90er, betrat Victoria das Studio. Lily, die gerade über ihre Serie plauderte, sprang auf, legte mit der Designerin das berühmte Spice-Girls-"Girl Power"-Peace-Zeichen und kämpfte sichtlich mit den Tränen. Kurz darauf saß sie überwältigt neben der Popikone auf dem Sofa, während das Publikum jubelte.

Die Begegnung der beiden Persönlichkeiten erregte auch online große Aufmerksamkeit, als Jimmy später ein humorvolles Instagram-Video postete. In dem Clip singt Lily begeistert zu "Wannabe", während Victoria beiläufig im Hintergrund vorbeigeht, um sich erst im letzten Augenblick umzudrehen. Fans reagierten begeistert mit Kommentaren wie "Zwei Ikonen treffen aufeinander!" oder "Omg das ist das Beste! Ich verehre beide Frauen so sehr". Ein weiterer Fan schrieb: "Das ist einfach zu brillant!"

Die Serie "Emily in Paris" mit Lily in der Hauptrolle kehrt am 18. Dezember zu Netflix zurück. Die Schauspielerin hatte zum Jahresbeginn bekanntgegeben, über eine Leihmutterschaft eine Tochter bekommen zu haben. Zuletzt sorgte sie mit ihrem Auftritt bei der New York Fashion Week für Aufsehen, bei dem sie eine auffällig schlanke Silhouette zeigte. In den sozialen Netzwerken mehrten sich anschließend besorgte Kommentare über Lilys Gesundheitszustand.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lily Collins, Victoria Beckham

Getty Images Victoria Beckham, Februar 2007

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5