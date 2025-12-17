"Hochzeit auf den ersten Blick"-Julian ist schwer enttäuscht

Kurz vor dem großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick traf Julian ein Geständnis wie ein Schlag: Seine Ehefrau Julia hatte schon kurz nach dem Jawort deutliche Zweifel. In einem Einspielfilm wurde offenbart, dass sie seiner Schwester anvertraut hatte, sogar über ein Nein nachgedacht zu haben. Sie störte sich an Julians Hibbeligkeit und erklärte, dass er sie optisch nicht anspreche – ein Punkt, den sie während der Flitterwochen noch einmal wiederholte. Als die Erinnerungen vor laufender Kamera hochkamen, weinte Julia. Julian hielt zunächst die Fassung, ehe er deutlich wurde: "Sorry! Ey, wo sind wir denn hier?" Er pochte darauf, dass es bei dem Experiment um mehr als die Hülle gehe – und zeigte sich "sprachlos" über den Fokus aufs Äußere. Wie diese Erkenntnisse seine finale Entscheidung beeinflussen, soll die letzte Folge zeigen.

Die Bilder zeichneten nach, wie früh die Schieflage begann. Julias Aussage, seine Unruhe sei "ganz, ganz schlimm" gewesen, rückte ihr zurückhaltendes Verhalten in ein neues Licht. Dass sie die Optik gleich nach der Trauung als Problem benannte, ließ Julian mit der Frage zurück, ob er die Signale falsch gedeutet hatte. Im Umfeld des Experiments, in dem Matching und Werte normalerweise im Vordergrund stehen, wog die Betonung der Optik ungewöhnlich schwer. Für die Zuschauenden war zu sehen, wie zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen in denselben Moment gingen: Während Julian auf Connection und Charakter setzte, startete Julia mit Bauchgrummeln in die Ehe und wurde ihre Zweifel offenbar nie ganz los.

Das Verhalten von Julia entfachte heftige Diskussionen bei den Zuschauern. Nachdem Julian erstmals die TV-Aufnahmen gesehen hatte, kochten unter einem Instagram-Post der Show die Emotionen hoch. Viele Fans standen dem leidenschaftlichen Motorradfahrer bei. "Du zeigst dich im TV von deiner besten Seite und ich bin mir sicher, du bekommst jetzt körbeweise Fanpost von Frauen! Bleib, wie du bist!", schrieb eine Unterstützerin. Auch Julias Verhalten wurde scharf kritisiert. "Julias Art ist dermaßen respektlos und von oben herab", lautete das Urteil einer anderen Userin. Einige Fans fragten sich sogar offen, warum Julia überhaupt an der Show teilgenommen habe, wenn ihr die Optik so wichtig sei.

Joyn / Markus Hertrich Julian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn Julian und Julia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn / Markus Hertrich Julia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

