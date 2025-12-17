Post Malone stürzt während Konzert eine Showtreppe hinunter

Post Malone (30) erlebte während eines Konzerts in Indien einen unerwarteten Moment: Der Rapper, der sich mitten in seiner Show in Khanapara befand, verlor offenbar das Gleichgewicht auf der Showtreppe und rutschte aus oder verfehlte eine Stufe. Daraufhin landete der Musiker rücklings auf dem Boden. Wie das US-Portal TMZ berichtete, verschüttete der Künstler trotz des Sturzes keinen Tropfen seines Drinks, den er zu diesem Zeitpunkt in einem Becher in der Hand hielt. Die Szene, die von Zuschauern gefilmt wurde, verbreitete sich rasant im Netz.

Nach dem kleinen Unfall ließ sich der Künstler nichts anmerken, ließ sich von Sicherheitskräften aufhelfen und setzte das Konzert unbeirrt fort. Sein Publikum unterstützte ihn mit tosendem Applaus. Ähnliche Szenen hatte es bereits im Sommer gegeben: Bei einem Tour-Stopp in Glendale, Arizona, während der "Big Ass Stadium Tour", kippte Post Malone beim Song "Pour Me a Drink" am Bühnenrand nach vorn, als er einem Fan mit rotem Becher zuprosten wollte. Auch damals stand er rasch wieder auf, unter lautem Applaus und sichtbarer Erleichterung der Menge.

Post Malone, der für seine entspannte und bodenständige Art bekannt ist, geriet in den 2010er Jahren mit seinem Hit "White Iverson" in den Fokus der Öffentlichkeit. Später erweiterten die Zusammenarbeiten mit Justin Bieber (31) für den Song "Deja Vu" oder mit Kanye West (48) für dessen Song "Fade" seine Bekanntheit. Zuletzt machte er jedoch mit dem Sorgerechtsstreit um seine Tochter und seiner starken Gewichtsabnahme Schlagzeilen.

Post Malone im Februar 2023

Post Malone in der Halbzeitshow des Spiels der Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs

Post Malone bei seinem Konzert in der Wuhlheide in Berlin, August 2025