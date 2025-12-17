Fan-Favoritin Toph erstmals in "Avatar" Staffel 2 dabei

Der heiß ersehnte erste Teaser zur zweiten Staffel der Netflix-Serie "Avatar: Der Herr der Elemente" ist endlich da und sorgt für Begeisterung unter den Fans. Besonders im Fokus steht laut kino.de dabei die Premiere eines neuen Charakters: Die berühmte Erdbändigerin Toph Beifong erscheint zum ersten Mal in der Live-Action-Adaption und wird von Miya Cech, bekannt aus "Beef", gespielt. Damit steht fest, dass die nächste Etappe von Aangs Reise sich dem Erdbändigen und der Hauptstadt des Erdkönigreichs Ba Sing Se widmen wird. Geduld ist allerdings gefragt, denn die neuen Folgen werden erstmals im Jahr 2026 auf Netflix zu sehen sein.

Nachdem in der ersten Staffel die Eroberung des Nördlichen Wasserstamms abgewehrt wurde, setzt Staffel 2 die Handlung von "Avatar: Der Herr der Elemente" mit neuen Herausforderungen und Abenteuern fort. Neben Aang, der weiterhin auf dem Weg ist, ein vollwertiger Avatar zu werden, nimmt Toph als Teil von Team Avatar eine entscheidende Rolle ein und lehrt ihn das Erdbändigen. Auch bekannte Figuren wie Prinz Zuko und Onkel Iroh werden in der Hauptstadt Ba Sing Se auftreten. Neue Charaktere wie Jeong Jeong (gespielt von Terry Chen) und Ursa (dargestellt von Lily Gao) erweitern die Besetzung und versprechen zusätzliche Spannung. Die Produktion der dritten Staffel hat bereits begonnen, was zeigt, wie ambitioniert Netflix das Projekt vorantreibt.

Hinter den Kulissen gibt es ebenfalls Veränderungen: Albert Kim, bisheriger Showrunner, wechselt zu anderen Projekten, bleibt aber weiterhin als Produzent an der Serie beteiligt. An seiner Stelle übernehmen Christine Boylan und Jabbar Raisani die Leitung der kommenden Staffeln als Showrunner. Der kürzlich veröffentlichte Teaser gewährt nicht nur einen ersten Blick auf Toph, sondern steigert auch die Vorfreude der Fans auf die kommenden Abenteuer. Für Miya Cech ist die Rolle ein besonderes Highlight, und ihre Darstellung der quirligen und starken Erdbändigerin wird von vielen Anhängern sehnsüchtig erwartet.

Netflix/Katie Yu Gordan Cormier als Aang in Staffel 2 von "Avatar: Der Herr der Elemente"

Netflix/Katie Yu Miya Cech als Toph in Staffel 2 von "Avatar: Der Herr der Elemente"

Robert Falconer/Netflix Kiawentiio als Katara in Staffel 1 von "Avatar: Der Herr der Elemente"

