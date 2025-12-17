Diese Serien-Highlights starten im Januar auf Netflix

Gleich zu Jahresbeginn überrascht Netflix mit zahlreichen neuen Film- und Serien-Highlights. Der Startschuss ins Streamingjahr fällt früh und mit Wucht: Am 1. Januar kehrt die beliebte Serie Stranger Things mit einem zweistündigen Finale zurück und läutet damit das Ende des globalen Phänomens ein. Zwei Wochen später, ab dem 15. Januar, steht ein weiteres Highlight bereit: Alle 25 offiziellen James Bond-Filme sowie die Neuverfilmung von "Sag niemals nie" werden Teil des Streaming-Angebots. Für Krimifans gibt es ab dem 16. Januar außerdem den Action-Thriller "The Rip" mit Ben Affleck (53) und Matt Damon (55). Die beiden spielen darin Polizisten, deren Loyalität auf eine harte Probe gestellt wird.

Auch musikalische und komödiantische Highlights stehen im Januar bevor. Am 9. Januar erscheint die Dokumentation "Depeche Mode: M", die einen tiefen Einblick in die legendäre Band gewährt. Am 21. Januar können True-Crime-Fans die Doku "Kidnapped: Der Fall Elizabeth Smart" sehen. Das Stand-Up-Special "Delusional" des Komikers Mike Epps, das am 27. Januar Premiere feiert, wird wiederum die Lachmuskeln zum Einsatz bringen. Doch damit nicht genug: Am Ende des Monats kommt mit Bridgerton Staffel 4 – Teil 1 – am 29. Januar die beliebte Historiendrama-Serie zurück. Reality-Fans können sich zudem auf die zweiten Staffeln von Love is Blind: Germany und "The Boyfriend" freuen.

Mit diesem vielfältigen Line-up zündet Netflix zum Jahresbeginn ein wahres Unterhaltungsfeuerwerk – und lässt kaum Zeit zum Durchatmen. Von einem der weltweit meistdiskutierten Serienfinales über ikonische Agentenklassiker bis hin zu exklusiven Dokus, großen Musikmomenten und Comedy-Highlights: Der Januar zeigt, wie kraftvoll und breit gefächert das Streamingjahr 2025 startet. Für Fans aller Genres ist etwas dabei, und jede Woche hält neue Überraschungen bereit. Wer also dachte, der Winter würde gemütlich und ruhig, dürfte sich irren: Netflix sorgt dafür, dass der Start ins neue Jahr alles andere als langweilig wird und macht schon jetzt Lust auf die kommenden Monate.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Netflix © 2023 Szene aus "Liebe macht blind"

