Fans entsetzt: Anna Heiser fuhr 600 km für ihre neue Frisur

Reality-Sternchen Anna Heiser (35) hat für ihre neue Frisur außergewöhnlichen Einsatz gezeigt: Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin nahm stolze 300 Kilometer Anfahrt auf sich, um ihren Lieblingsfriseur zu besuchen. Mit Hin- und Rückfahrt kam die zweifache Mutter für ihren feschen Bob somit auf satte 600 Kilometer. Am Montagmorgen hatte sie ihre Fans direkt aus dem Friseurstuhl an ihrer Veränderung teilhaben lassen, bevor sie am Nachmittag zufrieden ihre gekürzten Haare präsentierte – jetzt ohne Extensions. "Ob ich 300 Kilometer one way gefahren bin? Ja! Ob ich verrückt bin? Auch möglich!", kommentierte Anna ihren Ausflug später auf Instagram.

Bei Annas Fans wurde heiß über das Verhältnis der Länge der Anreise zum tatsächlichen Nutzen des Besuchs debattiert. Während einige die Umweltbelastung thematisierten, lobten andere schlicht den mutigen Schritt zum Bob: "Ist im Alltag bestimmt praktisch, mit zwei kleinen Kindern." Auf die Frage nach dem "Warum" für die lange Anreise gab Anna dann nochmal per Instagram-Story eine klare Antwort: Ihr Lieblingsfriseur habe schlicht keine Filiale in Danzig, ihrer Heimatstadt, weshalb sie für ihren Wunsch-Profi eben quer durchs Land fahren musste. Bei dem Termin ließ sie sich die zuvor über lange Zeit getragenen Haarverlängerungen entfernen – die neue Leichtigkeit auf ihrem Kopf genießt Anna, wie sie betont.

2017 lernte Anna ihren Ehemann Gerald (40) bei Bauer sucht Frau International kennen – und ist seither aus der Influencer-Szene kaum mehr wegzudenken. Schon wenige Monate nach den Dreharbeiten für RTL in Namibia folgten die Verlobung und Annas endgültige Entscheidung, für ihre große Liebe auszuwandern. Heute sind die beiden verheiratet und Eltern von zwei Kindern. Seit wenigen Monaten lebt die junge Familie nun in Polen, wo sich Anna offenbar schon bestens eingelebt hat – und genau weiß, welche Friseure hier die besten sind.

annaheiser Reality-Bekanntheit Anna Heiser im Dezember 2025

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025