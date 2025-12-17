Lässig: Prinzessin Anne unterschreibt ohne Titel auf Karte

Prinzessin Anne (75) hat mit ihrer Weihnachtskarte 2025 wieder einmal ihren bodenständigen Charme bewiesen. Statt ihre königlichen Titel zu nutzen, unterschrieben sie und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence (70) die Karte einfach mit "Anne und Tim". Die Karte, die von der Gouverneurin von Queensland veröffentlicht wurde, zeigt ein persönliches Foto der beiden in einem Pferdewagen während ihres Besuchs auf der Kanalinsel Sark im Mai 2025. Besonders auffällig: Auf der Vorderseite der Karte prangt Annes unverkennbares Monogramm, ein blaues "A" unter einer Krone.

Die Dezember-Tradition, Weihnachtskarten zu verschicken, wird in der britischen Königsfamilie großgeschrieben, doch die Royals verzichten meist darauf, ihre Karten zu signieren oder offizielle Titel zu verwenden. Dies ist nicht nur bei Prinzessin Anne der Fall, sondern auch bei Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), sowie bei König Charles (77) und Königin Camilla (78). Hinter dieser Praxis steckt vor allem ein praktischer Grund: die Minimierung des Risikos für Unterschriftenfälschungen, das durch das Verteilen originaler Unterschriften steigen könnte. Letztes Jahr wurde beispielsweise die Weihnachtskarte von William und Kate ohne Signatur veröffentlicht, begleitet von einem Familienfoto mit ihren drei Kindern.

Prinzessin Anne hat sich im Laufe der Jahre den Ruf einer besonders engagierten und bodenständigen Royal erarbeitet. Bekannt für ihren schlichten Kleidungsstil und ihren Fokus auf nachhaltige Mode, begeistert sie nicht nur ältere Generationen, sondern wird auch zunehmend von der jüngeren Generation geschätzt. Ihre Tochter Zara Tindall (44) hat in Interviews mehrfach betont, wie sehr sie von Annes Modebewusstsein und ihrer Wertschätzung für Qualität inspiriert wurde. Die tiefe Bescheidenheit und Bodenständigkeit, die Anne auch mit ihrer Weihnachtskarte zeigt, unterstreichen, warum sie bei vielen so beliebt ist.

Getty Images Prinzessin Anne, Tochter der verstorbenen Queen

Getty Images Prinzessin Anne bei einer Zeremonie in Portsmouth

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne im Juni 2023