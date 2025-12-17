Nanu: Videos zeigen North West mit gebleichten Augenbrauen

North West (12), die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48), hat mit einem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Auf dem gemeinsamen TikTok-Account von ihr und ihrer Mutter zeigte sie sich nun mit gebleichten Augenbrauen und glatten, blauen Haaren. In den Videos, die auf der Plattform hochgeladen wurden, synchronisierte sie Lieder und gab ihren Anhängern eine Nahaufnahme ihres neuen Stils. Zusammen mit Kim performte sie außerdem im Auto zu "PC5" von Homixide Gang, wobei die beiden in farblich abgestimmten Outfits zu sehen waren. Während ihr Nachwuchs einen schwarzen Hoodie und passende Cargohosen trug, entschied sich die 45-Jährige für einen SKIMS-Body, kombiniert mit einem schwarzen Hoodie.

Der gemeinsame Account der beiden, der über 19 Millionen Follower zählt, bietet regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. North nutzte die Plattform in jüngster Vergangenheit jedoch auch, um sich gegen Kritiker ihres mikrodermalen Fingerpiercings zu positionieren, das ebenfalls für viele Diskussionen sorgte. Mit einem humorvollen Clip und der Aussage, dass sie die öffentliche Meinung nicht interessiere, trat sie direkt in den Dialog mit ihren Followern. Ihre selbstbewusste Herangehensweise und die Unterstützung ihrer Mutter spielen offensichtlich eine zentrale Rolle dabei, sich von Kritik nicht beirren zu lassen.

Kim hat in der Vergangenheit bereits betont, wie wichtig es ihr ist, den Stil ihrer Tochter zu unterstützen. "Wenn du blaue Haare willst, dann ist das eben so", erklärte die Unternehmerin Alex Cooper (31) in ihrem "Call Her Daddy"-Podcast im Oktober. Bereits zuvor zeigte sich North experimentierfreudig mit verschiedenen Looks, die selbst Gesichtspiercings und falsche Tattoos einschlossen. Ihre auffälligen Stilwechsel haben nicht nur die Aufmerksamkeit ihrer Fans geweckt, sondern auch deutlich gemacht, dass die 12-Jährige bereits ihren ganz eigenen Weg geht und einen unverwechselbaren Sinn für Individualität besitzt.

Instagram / northwsst North West, Dezember 2025

TikTok / kimandnorth North West, Dezember 2025

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025