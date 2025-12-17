Snoop Dogg verwandelt viralen Song in ein neues Kinderbuch

Snoop Dogg (54) geht mit seinem Erfolgsprojekt Doggyland jetzt den nächsten Schritt: Der Rapper bringt seinen bei Kindern sehr beliebten "Affirmations-Song" als farbenfrohes Pappbilderbuch in den Handel. Das Werk erscheint am 24. Februar 2026 – Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Entstanden ist das Projekt gemeinsam mit Claude Brooks und October London, die schon an der beliebten YouTube-Reihe "Doggyland: Kids Songs & Nursery Rhymes" mitgearbeitet haben. "Doggyland hat mit unserer Musik und unseren Videos schon gerockt, also war es nur logisch, die Magie in die Welt der Bücher zu bringen", sagte Snoop im Interview mit People.

Im Mittelpunkt stehen die positiv bestärkenden Aussagen aus dem Song von 2022 – kleine verbale Anschubser, die Kindern Mut machen sollen. Sätze wie "Heute wird ein super Tag.", "Meine Gefühle sind wichtig." und "Ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein." bilden das Fundament für eine geplante Reihe von insgesamt neun Büchern, darunter Klang- und Aktivitätsbände. Für Snoop ist der Ansatz klar: Die Inhalte sollen Kindern Freude bereiten, leichtfüßig daherkommen und gleichzeitig wirken. "Es ist eine spaßige und fesselnde Lernmethode", schwärmte er.

Hinter der Reihe steckt jedoch mehr als ein cleveres Medienprojekt: Snoop, der kürzlich seinen 54. Geburtstag feierte, verfolgt eine persönliche Mission. Er wollte mit Doggyland eine Welt gestalten, in der Kinder unbeschwert Kind sein dürfen – mit Figuren und Musik, die ihre Realität spiegeln und sie gleichzeitig stärken. Dafür hat er Claude ins Boot geholt, der mit "Hip Hop Harry" früh eine divers geprägte Lernwelt etablierte, und October, einen Sänger und Texter, der seine kreative Sprache teilt. In Doggyland übernimmt Snoop wie gewohnt die Rolle des Bow Wizzle – dem empathischen Mentor, der eine Welpengruppe begleitet, inspiriert und ermutigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg bei einem Footballspiel der Dallas Cowboys und der Pittsburgh Steelers

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper