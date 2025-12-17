Karim Adeyemi denkt wegen Ehefrau Loredana an BVB-Abschied

Karim Adeyemi (23) denkt offenbar über einen Abschied von Borussia Dortmund nach – und der Grund hat einen Namen: Loredana (30). Der Nationalspieler, der im Oktober 2024 seine Partnerin geheiratet hat, soll laut Bild beim Klub bereits einen Transferwunsch geäußert haben. Auslöser sei vor allem Loredanas Wunsch, ihr Leben in einer großen Stadt mit mehr Entertainment- und Business-Möglichkeiten fortzusetzen. Die Rapperin könne sich eine Zukunft in Dortmund nicht vorstellen und hoffe darauf, an der Seite ihres erfolgreichen Mannes bald in einer europäischen Metropole zu leben, hieß es.

Sportlich und vertraglich liegt der Ball beim BVB: Karim besitzt laut Raptastisch eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro, sein Vertrag läuft bis Sommer 2027. Heißt für Dortmunds Bosse: entweder verlängern oder im kommenden Sommer verkaufen, um einen satten Erlös mitzunehmen. Die Timing-Frage verschärft sich jedoch, weil ein möglicher Umzug der Familie offenbar konkret erwogen wird. Offiziell bestätigt ist bislang noch nichts, doch die Tatsache, dass der Stürmer seinen Wunsch intern hinterlegt haben soll, passt zu den jüngsten Gerüchten um einen Neustart im Ausland.

Privat haben Karim und Loredana in den vergangenen Monaten konsequent Fakten geschaffen: heimliche Hochzeit, gemeinsamer Nachname, neues Kapitel als Patchwork-Familie. Im Umfeld hört man, dass beide ihren Terminkalender eng aufeinander abstimmen, um Reisen, Studiozeiten und Spieltage zu koordinieren. Nach außen halten sie vieles zurück und vermeiden große Auftritte zu zweit – setzen eher auf kurze Einblicke in Storys und gemeinsame Momente abseits der Kameras. Zuletzt geriet der Fußballer wegen eines Strafbefehls in die Schlagzeilen, konzentrierte sich danach jedoch wieder auf Training und Spiele, während Loredana an neuer Musik arbeitete. Ein Balanceakt, der bald womöglich in einer neuen Stadt weitergeht.

Instagram / karim_adeyemi Loredana und Karim Adeyemi im November 2024

Getty Images Karim Adeyemi im April 2023

Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025