Profilbild geändert: Sind diese Promis bei "The 50" dabei?

Schon im Juni gab Amazon bekannt, dass eine dritte Staffel der Gameshow The 50 in der Mache ist. Über die Kandidaten wurde bislang nur spekuliert – nun verdichten sich jedoch die Hinweise, wer dabei sein könnte. Immer mehr Realitystars ändern nämlich aktuell ihr Profilbild auf Instagram zum Logo der Show ab. Eine offizielle Bestätigung von der Produktion selbst bleibt zu diesem Zeitpunkt noch aus.

Zu den Stars, die laut Insta-Indizien dabei sein könnten, gehören Kate Merlan (38), Oliver Ginkel, Germain Wolf, Mario Basler (56), Max Suhr (27), Alessia Herren (23) und Jenny Grassl (25). Auch Fabio de Pasquale (31), Chiara Fröhlich (28), Sarah Knappik (39), Elsa Latifaj, Narumol, Leandro Fünfsinn und Marlisa Rudzio (36) ändern ihr Profilbild ab. Dazu gesellen sich Paul Aubster, Franziska Temme (30), Umut Tekin (28), C-Bas, Martin Semmelrogge (70), Linda Braunberger (25), Chris Töpperwien (51), Jessica Hnatyk (25) und Asena Neuhoff. Ebenfalls dabei sein könnten Jeje Lopes, Marc-Robin Wenz und Tessa Bergmeier (36), Claudia Obert (64), Jana-Maria Herz (33), Marvin Kleinen und Julia Römmelt (31).

Da insgesamt 50 Realitystars an dem Erfolgsformat teilnehmen, dürfte diese Liste allerdings noch nicht vollständig sein. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren bekannten Gesichter in Staffel drei antreten, um zu siegen. In Staffel eins setzte sich am Ende Paco Herb durch. In Staffel zwei kam seine Manipulationsstrategie allerdings weniger gut an und er wurde frühzeitig eliminiert. Im Finale setzte sich dafür Raffa Plastic durch. Eine weitere Teilnahme kann sie sich laut eigenen Aussagen aber nicht vorstellen.

Die Kandidaten ersten "The 50"-Staffel

Die "The 50"-Stars von Staffel zwei

Die "The 50"-Stars

