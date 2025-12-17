Kate Winslets Sohn Joe (21) hatte Zweifel an Zusammenarbeit

"Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin Kate Winslet (50) wagt sich mit ihrem Regiedebüt "Goodbye June" in neue Gefilde – und das mit einem ganz besonderen Drehbuchautor: ihrem Sohn Joe Anders. Der 21-Jährige schrieb das Drehbuch ursprünglich als Aufgabe für einen Kurs im kreativen Schreiben. Doch Kate erkannte sofort das Potenzial und überzeugte ihn, das Projekt auf die große Leinwand zu bringen. "Ich habe ihm gesagt: 'Es tut mir leid, aber wir werden das jetzt verfilmen.' Er konnte es nicht glauben und wollte es zunächst gar nicht", verriet die Titanic-Schauspielerin, die den Hype um Abnehmmedikamente ablehnt, gegenüber dem Magazin People. "Er meinte: 'Du musst mir kein gutes Gefühl geben wegen dieser Sache, die ich nur ausprobiert habe, um zu sehen, ob ich etwas schreiben kann.'"

Das Ergebnis ist ein bewegendes Weihnachtsdrama, das am 12. Dezember in die Kinos kommt und ab dem 24. Dezember auf Netflix verfügbar ist. Mit einer Riege von Top-Schauspielern wie Toni Collette (53), Johnny Flynn (42), Andrea Riseborough (44), Timothy Spall (68) und Helen Mirren (80) erzählt "Goodbye June" die Geschichte einer Familie, die sich mit der schweren Erkrankung der Mutter, gespielt von "Die Queen"-Star Helen, während der Feiertage auseinandersetzen muss. Das berührende Familiendrama trifft auf humorvolle und ehrliche Momente, während alle Beteiligten versuchen, mit chaotischen Dynamiken und der bevorstehenden Veränderung zurechtzukommen. Kate zeigte sich besonders stolz auf die schnelle Zusage ihres Wunsch-Casts: "Unsere Wunschliste hat einfach Ja gesagt", freute sie sich.

Für die dreifache Mutter Kate ist dieses Regiedebüt ein bedeutender Meilenstein in ihrer Karriere: "Zu diesem Zeitpunkt fühlte es sich wirklich wie unser Projekt an, und ich wollte es einfach keinem anderen Regisseur überlassen." Die Arbeit mit ihren Kindern ist für sie nichts Neues, denn bereits 2022 stand sie für die Serie "I Am Ruth" mit ihrer Tochter Mia Threapleton (25) vor der Kamera. Kate beschreibt ihre Kinder als ebenso talentiert wie bodenständig. "Sie wissen, dass sie privilegiert sind, mit außergewöhnlichen Leuten zusammenzuarbeiten, und sie lieben die Arbeit dafür." Die Oscar-Preisträgerin empfindet "Goodbye June" als besonderes Projekt und betonte: "Ich bin sehr stolz auf diese Arbeit und auf uns als Team."

Getty Images Auf dem roten Teppich bei der Weltpremiere von "Goodbye June" in London

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

Getty Images Mia Threapleton und Kate Winslet