Wegen Juna: Anne Wünsche hatte heute Gerichtstermin mit Ex

Anne Wünsche (34) und ihr Ex-Partner Henning Merten (35) sind am heutigen Mittwoch erneut vor Gericht angetreten – es geht um ihre gemeinsame Tochter Juna. Die Influencerin machte den Termin am Morgen öffentlich, indem sie in ihrer Instagram-Story das Wort "Gerichtstermin" einblendete. Dazu war die Uhrzeit 8:21 zu sehen. Kurz darauf meldete sie sich per Video zu Wort, hielt sich aber mit Details zurück. "Ich kann euch noch nichts erzählen, geht noch nicht, aber: spannend. Mehr kann ich dazu nicht sagen", betonte die dreifache Mutter.

In ihrer Story setzte Anne noch einen deutlichen Wunsch hinterher. Sie erklärte, sie hoffe, dass das "Theater" bald ende, besonders mit Blick auf Juna. "Ich will Frieden für meine Familie, für Juna, für alles, was ich mir aufgebaut habe. Frieden und 'ne gute Zeit – Leben leben", stellt sie klar. Wie es nach dem heutigen Termin weitergeht, ließ die dreifache Mutter offen. Auch zu möglichen Auflagen oder nächsten Schritten schwieg sie. Klar ist: Das Thema Ausreisen bleibt ein Kernpunkt des Konflikts, der seit Längerem die Umgangs- und Alltagsplanung der Familie überschattet.

Schon vor wenigen Wochen hatte die Influencerin auf Social Media erklärt, wie sehr sie der langwierige Streit mit ihrem Ex belaste. "Den einen Kampf habe ich gewonnen... der zweite beginnt nächste Woche mit meinem Ex-Partner, der uns seit sechs Jahren das Leben schwer macht, ein Reiseverbot für Juna erteilt hat und sie mir nun komplett wegnehmen möchte", sagte Anne damals mit bedrückter Miene. Einen Namen nannte sie zwar nicht, aber es war für ihre Follower klar, dass es sich um Henning und die gemeinsame Tochter Juna handelte.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca