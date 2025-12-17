Paul Pogba wagt neues Abenteuer: Kamelrennen statt Fußball

Paul Pogba (32), aktuell Mittelfeldspieler des AS Monaco, hat überraschend seine Leidenschaft für eine ungewöhnliche Sportart entdeckt: Der 32-Jährige ist nun Anteilseigner und Botschafter eines professionellen Kamelrennteams in Saudi-Arabien. In Zusammenarbeit mit Al Haboob, einem lokalen Unternehmen, plant der französische Weltmeister von 2018, den traditionsreichen Wüstensport international bekannter zu machen. Im Rahmen seiner neuen Rolle engagiert sich Pogba nicht nur für die sportlichen Aspekte, sondern auch für die Medienstrategie und Community-Programme des Teams. Der Fußballer erklärte gegenüber BBC, dass er den Sport nach umfangreichen Recherchen zu den Techniken und Strategien im Kamelrennen schätzen gelernt habe.

Kamelrennen sind im Nahen Osten nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Kultur, sondern haben sich zu einem hochmodernen Wettbewerb entwickelt. Große Preisgelder von über einer Million Euro für die Sieger machen den Sport auch wirtschaftlich attraktiv. Fortschrittliche Technologien wie Roboterjockeys und innovative Trainingsmethoden prägen die Rennen, wodurch sie ein neues internationales Publikum anziehen. Details zur Höhe der Investition von Paul wurden bisher nicht veröffentlicht. Das Team, an dem er beteiligt ist, soll allerdings bereits für anspruchsvolle Wettbewerbe vorgesehen sein, die in den spektakulären Wüstengebieten der Region ausgetragen werden.

Pauls Engagement im Kamelrennsport macht ebenfalls deutlich, dass er nach seiner Sperre wegen eines Dopingvergehens neue Projekte außerhalb des Fußballs findet. Der einstige Spieler von Juventus Turin und Manchester United durfte nach einer Berufung im vergangenen Monat wieder auf das Spielfeld zurückkehren, nachdem seine Sperre von vier Jahren auf 18 Monate verkürzt wurde. Für den Sportler, der seit jeher als eines der großen Talente des Fußballs gilt, scheint der Einstieg in das Kamelrennen eine Möglichkeit zu sein, sowohl seine Begeisterung für neue Herausforderungen als auch sein Talent für Verbindungen zwischen Kulturen unter Beweis zu stellen.

Getty Images Paul Pogba im Trikot der AS Monaco im Ligue-1-Spiel gegen Paris Saint-Germain im Stade Louis II, Monaco, November 2025

Getty Images Paul Pogba, Fußballspieler

Getty Images Paul Pogba, Fußballstar

