Diese Berufswünsche hatten Bill und Tom Kaulitz als Kinder

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" Erinnerungen an ihre Kindheit ausgepackt. Anlass dafür war ein Freundebuch aus dem Jahr 1996, auf das sie bei einem Klassentreffen gestoßen waren. Darin hatten die Zwillinge damals ihre Berufswünsche festgehalten. "Du hast geschrieben: Sänger", verriet Tom über seinen Bruder Bill. Für sich selbst habe er dagegen "Anwalt" angegeben.

Das vergilbte Buch brachte noch mehr Nostalgie ans Licht. Tom erzählte, dass viele in der Klasse denselben Traum gehabt hätten: "Die meisten haben Frisörin reingeschrieben", bemerkte er. Zwischen Glitzerstickern und Kritzeleien fanden sich auch etliche kleine Patzer. Tom witzelte über Bills Einträge: "Du warst ein dümmliches Kind." Bill nahm den Spaß gelassen und meinte, es sei süß gewesen, zu sehen, was sie sich damals ausgemalt hatten.

Bill und Tom blicken immer wieder auf ihre gemeinsame Kindheit zurück, die sie in ihrer Heimat Deutschland verbrachten, bevor sie mit ihrer Band Tokio Hotel den internationalen Durchbruch feierten. Der enge Zusammenhalt der Zwillingsbrüder zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben und zeigt sich auch in ihrem Podcast. Dieser gibt den beiden eine Plattform, persönliche Geschichten und humorvolle Anekdoten aus ihrem Alltag und ihrer Vergangenheit zu teilen – sehr zur Freude ihrer Fans, die sie seit Jahren begleiten.

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022