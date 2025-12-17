Royals
Trennung: Promis spenden Patrice und Daniel Aminati Trost

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Dienstagabend machte Patrice Aminati öffentlich, was hinter den Kulissen schon seit Wochen Realität ist: Die Influencerin hat sich am 23. September von Moderator Daniel Aminati (52) getrennt. In einer Instagram-Story erklärte Patrice, sie könne ihm "nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat" und dass sie als Liebespaar "verloren" gegangen seien. Der Schritt überrascht viele, weil das Paar zuletzt noch als Einheit auftrat. Binnen Stunden reagierten Promis, Freundinnen und Freunde unter den Trennungs-Posts, sprachen der Familie Mut zu und schickten Herzen, Kraft und gute Wünsche.

So schrieb beispielsweise Moderator Chris Wackert: "Daniel, ihr seid Herzensmenschen. Egal, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Es wird die richtige für euch sein. Euch alles Gute." Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) wünschte "nur das Beste, wie es auch immer weitergehen mag", Rapper Kool Savas (50) setzte ein rotes Herz und Musiker Jan Leyk (41) kommentierte liebevoll: "Man findet sich nicht am Ziel, sondern auf dem Weg dorthin."

In dem Statement, das Daniel gestern erstmals nach der Trennung teilte, ging er unter anderem auf die kräftezehrenden Monate während der Krankheit seiner Frau ein. "In guten wie in schlechten Zeiten. Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis. Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hintenangestellt. Selbstverständlich. Ich würde es jederzeit wieder so tun", schrieb er. Des Weiteren erwähnte der "Taff"-Star, dass die "ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen". Es stehe ihm jedoch "fern", "sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte".

