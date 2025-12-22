"Call of Duty"-Schöpfer Vince Zampella ist mit 55 verstorben

Traurige Nachrichten erschüttern die Gaming-Welt: Vince Zampella ist tot. Der kreative Kopf hinter der "Call of Duty"-Reihe und Chef von Respawn Entertainment starb am Wochenende bei einem Autounfall in der Nähe von Los Angeles. Wie die California Highway Patrol bestätigt, verunglückte der Spieleentwickler am Sonntag gegen Mittag auf dem Angeles Crest Highway in Altadena. Vince saß am Steuer eines Wagens, in dem sich noch ein weiterer Insasse befand. Für den "Call of Duty"-Schöpfer endete die Fahrt noch an der Unfallstelle tödlich.

Nach Angaben der Ermittler handelte es sich um einen Alleinunfall, an dem kein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Der Wagen von Vince war demnach in südlicher Richtung unterwegs, als er von der Straße abkam, gegen eine Betonbarriere prallte und in Flammen aufging. Wie NBC Los Angeles berichtet, saß Vince im Fahrersitz fest, während der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Beifahrer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zu seiner Identität machten die Behörden bislang keine Angaben. Wodurch der Unfall ausgelöst wurde, ist derzeit unklar – die Polizei untersucht die Hintergründe des tragischen Crashs.

Vince zählte zu den prägenden Köpfen der Videospielbranche. Als ehemaliger CEO von Infinity Ward war er am Start von "Call of Duty" beteiligt, später führte er als Kopf von Respawn Entertainment Projekte wie "Apex Legends" und "Star Wars Jedi" zum Erfolg. Weggefährten beschrieben den Entwickler immer wieder als ruhig, fokussiert und überraschend bodenständig. In der Community war er geschätzt als jemand, der stets nah an den Fans blieb und regelmäßig Feedback aus Foren und sozialen Netzwerken in seine Arbeit einfließen ließ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vince Zampella, "Call of Duty"-Schöpfer

Anzeige Anzeige

Getty Images Vince Zampella, Videospieldesigner

Anzeige Anzeige

Getty Images Vince Zampella, Juni 2016

Anzeige