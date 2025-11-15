"Gilmore Girls"-Star wird neues Gesicht von "Call of Duty"

Milo Ventimiglia (48), bekannt aus Serienhits wie Gilmore Girls, wagt sich in neue Gefilde und übernimmt die Hauptrolle im neuesten Teil der "Call of Duty"-Reihe: "Black Ops 7". Als David Mason, Sohn des legendären Alex Mason, taucht er in die actionreiche Spielewelt ein. Im Interview mit Bild beschrieb der Schauspieler, wie aufregend es sei, Teil dieser globalen Gaming-Marke zu sein. "Es ist eine Ehre, in die Welt von 'Black Ops' einzutauchen und eines der Gesichter dieses neuen Spiels zu sein", erklärte er voller Begeisterung.

Natürlich steckt hinter der spannenden Rolle auch jede Menge Arbeit. Neben vier intensiven Tagen am Set für das Ganzkörper-Capturing standen für Milo laut eigener Aussage insgesamt 17 Sprachaufnahmen an, um die komplexe Figur David Mason zum Leben zu erwecken. Die Handlung von "Black Ops 7" setzt rund 40 Jahre nach den Ereignissen des vorherigen Teils an und spielt im Jahr 2035 – in einer Welt, die am Rande des Chaos steht. An Milos Seite ist Kiernan Shipka (26) zu sehen, die ebenfalls eine Schlüsselrolle übernommen hat.

Abseits der Gaming-Welt ist Milo vor allem für seine Darstellungen intensiver und emotionaler Rollen bekannt. Sei es als Jess Mariano, der charmante Rebell in "Gilmore Girls", oder als Rocky Balboas Sohn Bobby in der Kultfilmreihe. Der Schritt in die virtuelle Welt zeigt, wie vielseitig er ist und dass er sich von neuen Medien und Technologien inspirieren lässt, um seine Karriere weiter auszubauen. Auch im Privatleben läuft es gut für den 48-Jährigen: Im Januar wurden er und seine Ehefrau Jarah Mariano zum ersten Mal Eltern.

Getty Images Milo Ventimiglia, 2022

Getty Images Kiernan Shipka im Dezember 2023

Getty Images Jarah Mariano, Model