Lola Youngs Comeback: Der Neustart nach dem Zusammenbruch

Lola Young (24) ist zurück – zumindest online. Die Sängerin meldete sich knapp drei Monate nach ihrem Zusammenbruch auf der Bühne und der anschließenden Karrierepause erstmals wieder bei ihren Fans. Auf Instagram schrieb sie: "Ich wollte einfach allen danken, die mir Zeit und Raum gegeben haben, mich zu sammeln und meinen Kopf in einen besseren Zustand zu bringen." Weiter heißt es: "Ich habe so viel Liebe und Unterstützung von euch gespürt und es hat mehr geholfen, als ihr je wissen werdet." Und sie blickt nach vorn: "Ich hoffe, nach und nach wieder aufzutreten und meine Träume weiter zu verfolgen. Schöne Feiertage euch allen und ich kann es kaum erwarten, euch 2026 zu sehen. Das Leben ist eine Reise, nichts ist perfekt, aber heute geht es mir gut."

Hinter Lola liegt eine schwierige Phase, in der sie ihre Tour abgesagt und sich für unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Zuvor sprach sie offen über persönliche Herausforderungen, darunter eine frühere Diagnose einer schizoaffektiven Störung, die sie in einem Instagram-Text 2022 beschrieb. Eine zeitweise Behandlung wegen einer Kokainabhängigkeit machte sie im Gespräch mit dem Guardian öffentlich. Hinzu kamen Anfeindungen in sozialen Netzwerken, die Lolas Selbstbild belasteten.

Die britische Sängerin Lola, die Anfang des Jahres ihren 24. Geburtstag feierte, wurde durch den Ohrwurm-Hit "Messy" 2024 weltweit bekannt. Der Song schaffte es in Deutschland bis zum Gold-Status. Zwar war sie mehrmals für die prestigeträchtigen Brit Awards nominiert, konnte aber noch keinen gewinnen.

IMAGO / Forum Lola Young, Juli 2025

IMAGO / Bestimage Lola Young, Juni 2025

Getty Images Lola Young, britische Popsängerin