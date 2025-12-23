Ben Kingsley als Trevor Slattery: Großes Comeback bei Marvel

Ben Kingsley (81) kehrt in die Marvel-Welt zurück und schlüpft erneut in die Rolle des Trevor Slattery in der kommenden Disney+-Serie "Wonder Man". Die Serie, die am 27. Januar Premiere feiert, dreht sich um den Alltag in Hollywood und zeigt Trevor sowohl in seiner Zeit vor als auch nach seinem Auftritt als angeblicher Mandarin in "Iron Man 3". An seiner Seite: Yahya Abdul-Mateen (39) als Simon Williams, ein weiterer erfolgloser Schauspieler, mit dem Trevor sich anfreundet. Gegenüber Entertainment Weekly beschrieb Ben die Serie als "eine Reise von zwei Typen in Hollywood, die wirklich unterhaltsam ist".

"Wonder Man" konzentriert sich auf die Dynamik zwischen Trevor und Simon, deren Freundschaft durch die raue Realität der Traumfabrik auf die Probe gestellt wird. "Er sieht in Simon einen Freund, aber auch jemanden, den er ausnutzen kann", erklärte der Oscar-Gewinner. Trevor entkommt dem echten Mandarin, kehrt nach Hollywood zurück und will seiner Mutter Dorothy beweisen, dass er der Schauspieler ist, an den sie immer geglaubt hat – doch der Weg dorthin hat seinen Preis. "Jede Folge steckt voller Überraschungen. Ich glaube, so etwas gibt es momentan nirgendwo sonst", schwärmte Ben.

Dass Trevor so lange im Marvel-Kosmos bleibt, hatte Ben ursprünglich nicht erwartet. Marvel-Chef Kevin Feige (52) hatte ihm die Figur damals als Fake-Mandarin für "Iron Man 3" vorgestellt, es folgten später der Kurzfilm "All Hail the King" und Trevors Rückkehr in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Während der Dreharbeiten zu "Shang-Chi" brachten Kevin und Regisseur Destin Daniel Cretton erstmals die Idee ins Spiel, Trevor ein weiteres Mal – diesmal in einer Serie – zurückzuholen. Ben zeigte sich sofort begeistert.

Getty Images Ben Kingsley, Schauspieler

Imago Ben Kingsley als The Mandarin in "Iron Man 3"

Imago Yahya Abdul-Mateen II und Sir Ben Kingsley in "Wonder Man"

