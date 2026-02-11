Fünf Kids: Sharna Burgess und Brian planen mehr Nachwuchs

Sharna Burgess (40) hat im Podcast "Between Us Moms" ganz offen über die Familienplanung mit ihrem Verlobten Brian Austin Green (52) gesprochen – und dabei eine Überraschung gelüftet. Laut der Tänzerin waren alle fünf Kinder von Brian ungeplant. "Brians Schwimmer sind sehr, sehr stark", sagte Sharna und erklärte, dass er darüber bereits früher gesprochen habe. Passiert ist das Gespräch am 4. Februar in der aktuellen Podcast-Folge, in der Sharna auch erzählte, wie sie und der Schauspieler mit dem Thema Nachwuchs umgehen. Mit Brian teilt sie den kleinen Zane, und die beiden wollen das nächste Kapitel als Paar bewusst planen. "Er hat nie die Erfahrung gemacht, ein Baby zu planen", betonte Sharna und machte neugierig auf das, was sie gemeinsam vorhaben.

Konkreter wurde die Tänzerin bei den Optionen: Brian habe eine Vasektomie vornehmen lassen, aber das Paar denke an reversible Wege – von einer Rückoperation bis zur künstlichen Befruchtung. "So haben wir die Kontrolle, was großartig ist", sagte Sharna. Sie selbst habe ihre Eizellen checken lassen und spreche mit Brian nun darüber, Embryonen einfrieren zu lassen, um die Chance auf ein weiteres Kind zu sichern. Die 40-Jährige schilderte offen die Gedanken, die viele in diesem Alter teilen: eine tickende Uhr, höhere Risiken, keine Garantie, dass IVF funktioniert. Dennoch klinge die Hoffnung an, dass ein weiteres Kind – egal ob Junge oder Mädchen – den richtigen Zeitpunkt findet. "Wer zu mir gehören soll, wird kommen", sagte die Tänzerin. Brian ist bereits Vater von Zane sowie von Noah, Bodhi und Journey aus der Ehe mit Megan Fox (39) und von Kassius aus der Beziehung mit Vanessa Marcil (57).

Privat wirkt der Patchwork-Alltag der Familie eingespielt. Sharna betont immer wieder, dass sie ihre Rolle als Bonus-Mama genauso ernst nimmt wie die als Mutter von Zane. Regeln, Zuneigung und Aufmerksamkeit – für alle Kinder gilt dasselbe Maß. Zwischen den Haushalten funktioniert der Alltag, weil alle den Fokus auf das Wohl der Kinder legen. Auch im weiteren Kreis zeigt sich Nähe: Die Kids aus Brians früheren Beziehungen wachsen eng zusammen, kümmern sich um die Jüngeren und finden als große Geschwister Halt aneinander. Dieses familiäre Miteinander, in dem Verbundenheit wichtiger ist als Formales, hat Sharna in den vergangenen Jahren immer wieder hervorgehoben – und es prägt auch jetzt die Pläne für die Zukunft.

Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green im März 2023

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane im Dezember 2022

Backgrid Brian Austin Green mit Kindern, Dezember 2019