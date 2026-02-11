Hypnose brachte Jason Isaacs' Sucht-Abgründe ans Licht

Jason Isaacs (62) sprach so offen wie nie über seine jahrelange Drogensucht – und darüber, wie nah er dabei dem Tod gekommen ist. Im Podcast "Great Chat Show" von Josh Smith schildert der Harry Potter- und The White Lotus-Star, wie er ursprünglich nur für eine Rolle zu einer Hypnotherapeutin ging und dann plötzlich mit seiner eigenen zerstörerischen Vergangenheit konfrontiert wurde. "Ich ging zu einem Hypnotherapeuten, weil ich einen Film über einen Detektiv drehte, der Hypnotherapie anwendete und in seine Kindheit zurückversetzt wurde", erklärte der Schauspieler. Doch in der Sitzung wurde ihm seine eigene Alkohol- und Drogensucht schonungslos vor Augen geführt.

Der Brite erzählte, dass er seine Probleme zunächst herunterspielte und die Hypnose nur als Recherche abtat, bis er vor der Therapeutin schließlich zugegeben habe: "Ich bin ständig high." In der Sitzung sollte er sich selbst als Vierjährigen vorstellen und diesem Kind sagen, dass er es liebe und auf es aufpassen werde. Doch Jason brachte die Worte nicht über die Lippen: "Ich werde ihn nicht anlügen. Ich liebe ihn nicht. Ich passe nicht auf ihn auf. Ich versuche, ihm weh zu tun." Erst als die Therapeutin ihn aus der Trance holte, begriff er, wie sehr er sich selbst zerstörte. Dennoch dauerte es noch Jahre, bis er 1998 endgültig mit Drogen und Alkohol aufhörte.

Heute ist Jason seit 27 Jahren nüchtern und erzählte nicht nur im Podcast, sondern auch auf Instagram von diesem langen Weg. In einem ausführlichen Post beschrieb der Schauspieler, wie er damals eine erste Nacht ohne Drogen in einer Sauna verbrachte und zum ersten Mal seit Ewigkeiten so etwas wie Hoffnung spürte. Er berichtet, dass er Schritt für Schritt, manchmal Stunde für Stunde, gelernt habe, clean zu bleiben und die schönen wie die schlimmen Momente des Lebens auszuhalten. In dem Beitrag bedankte er sich bei den Menschen, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, und richtet sich an andere Betroffene: Es gebe "immer einen Weg zurück, einen Weg nach vorne – man müsse nur den ersten, winzigen Schritt machen und um Hilfe bitten.

Getty Images Jason Isaacs bei den Brit Awards 2025 in London

Imago Jason Isaacs als Lucius Malfoy in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Getty Images Jason Isaacs, August 2025