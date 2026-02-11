Nach Heiratsantrag: Queerer Schiedsrichter wurde angegriffen

Ende Januar ging der deutsche Amateur-Schiedsrichter Pascal Kaiser im Netz viral, weil er seinem Partner auf dem Feld einen Antrag machte. Was eigentlich ein Grund zum Feiern war, geht nun in eine völlig andere Richtung. Auf seinem Instagram-Profil teilt Pascal ein Bild von sich, das ihn mit Blutergüssen im Gesicht und geschwollenen Augen zeigt. Hintergrund des Fotos ist ein gewalttätiger Übergriff. Das bestätigte sein Anwalt gegenüber der Zeit. Vergangenen Samstag sei Pascal von drei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Das Ganze spielte sich wohl direkt vor seinem Haus ab, das die Täter zuvor mit Steinen bewarfen, um ihn rauszulocken. Der queere Aktivist sei im Anschluss im Krankenhaus behandelt worden.

Darüber hinaus soll es vergangenen Dienstag erneut zu einem Übergriff vor Pascals Haustür gekommen sein. Der Polizei liegen jetzt zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Die Angriffe markieren die Eskalation der Situation, denn der Schiedsrichter habe laut seinem Anwalt schon zuvor Nachrichten mit Gewaltdrohungen und homophoben Beleidigungen bekommen. Das Netz ist fassungslos und ein Großteil stärkt Pascal nun öffentlich den Rücken. Sophie Koch, Queerbeauftragte der Bundesregierung, schrieb bei Instagram: "Pascal wurde Opfer feiger und menschenverachtender Gewalt. Aus hässlichen Worten werden noch hässlichere Taten." Die Politikerin ruft alle Unterstützer auf, sich solidarisch zu zeigen und weder verbale noch körperliche Gewalt zu akzeptieren.

Und dabei hätte alles so schön sein können. Am 30. Januar nutzte Pascal die Gelegenheit, im Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln vor seinem Lebensgefährten auf die Knie zu gehen. Rund 50.000 Zuschauer wurden Zeuge des Antrags. Pascals Partner war sichtlich überwältigt und sagte natürlich "Ja". Leider ist Homophobie im Profisport wie Fußball aber immer noch ein großes Thema, was dem eigentlich so rührenden Moment einen bitteren Beigeschmack gibt. Der 1. FC Köln stellt sich aber ebenfalls hinter Pascal und verurteilt die Gewalt. "Der blanke Hass, der hinter dieser feigen Attacke steckt, bestätigt auf abscheuliche Art und Weise, wie wichtig unser Engagement als FC-Familie gegen jegliche Form von Gewalt ist", heißt es in einem Statement im Netz.

Anzeige Anzeige

Imago Pascal Kaiser macht Moritz am Spielfeldrand des Rhein-Energie-Stadion einen Heiratsantrag

Anzeige Anzeige

Imago Schiedsrichter Pascal Kaiser und sein Partner Moritz vor dem Bundesliga-Spiel in Köln

Anzeige Anzeige

Imago Pascal Kaiser und sein Partner Moritz im Rhein-Energie-Stadion vor dem Spiel 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg

Anzeige