Zweifel am Suizid: Neue Details zu Kurt Cobains (†27) Tod

Neue Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf den tragischen Tod von Kurt Cobain (†27). Privat engagierte Forensikexperten behaupten, die bisherigen Beweise könnten vielmehr auf Mord als auf Suizid hindeuten. Laut Michelle Wilkins, einer Forscherin des Teams, deuten Spuren wie Organ- und Hirnschäden auf eine Heroin-Überdosis hin, die dem Nirvana-Frontmann angeblich absichtlich zugeführt wurde, bevor ein tödlicher Schuss abgegeben wurde. Sie erklärte gegenüber Daily Mail, dass die Szene auffällig ordentlich war, was unüblich für Suizide sei. Dennoch wurde von den Behörden kein Grund genannt, den Fall neu aufzurollen.

Das King County Medical Examiner’s Office, das Cobains Tod ursprünglich als Suizid durch Schusswaffe einstufte, hält an seiner Einschätzung fest. Laut einer Sprecherin wurden damals alle Verfahren ordnungsgemäß eingehalten, die Behörde sei jedoch offen für neue Beweise. Das Team um Wilkins weist in seinem Bericht auf Unregelmäßigkeiten hin: Flüssigkeit in den Lungen, Einblutungen in den Augen und Schäden an Gehirn und Leber deuten laut ihnen auf Sauerstoffmangel hin, wie er bei einer Überdosis typisch ist. Zudem sei der Fundort "sehr sauber" gewesen. Quittungen für Waffe und Munition lagen in Cobains Tasche, Patronen ordentlich zu seinen Füßen, Spritzen nach Gebrauch wieder verschlossen – ein Ablauf, den Wilkins für unrealistisch hält. Die damaligen Ermittler dokumentierten, dass er ein Vielfaches dessen injiziert hatte, was selbst starke Konsumenten verwenden, so Mirror. Doch ohne offizielle Ermittlungen ist es unklar, ob diese neuen Behauptungen weitere Schritte nach sich ziehen werden.

Neben den aktuellen Entwicklungen bleibt Kurts Vermächtnis unvergessen, insbesondere bei seiner Tochter Frances Bean (33), die sich in der Vergangenheit rührend an ihn erinnerte. Cobain, der zu den einflussreichsten Musikern seiner Generation zählt, starb 1994 im Alter von 27 Jahren. Seine Tochter beschrieb einst, wie sie sich fragte, wer ihr Vater wirklich war und welche kleinen Angewohnheiten ihn auszeichneten. Diese persönlichen Einsichten zeigen, wie tief sein Verlust bis heute bei seinen Liebsten nachklingt. Seine Musik und die Fragen um sein Leben und Sterben haben nichts von ihrer Wirkung verloren.

ActionPress Kurt Cobain

United Archives GmbH / ActionPress Krist Novoselic, Kurt Cobain und Dave Grohl in dem Film "Nirvana – Live and Loud", 1993

Instagram / thespacewitch Frances Bean und Kurt Cobain, Tochter und Vater