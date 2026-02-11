Aufgepasst: Dieser Kultfilm verschwindet bald von Netflix

Wer den Kultklassiker "Karate Kid" streamen will, hat nur noch wenig Zeit: Der Film fliegt laut Kino.de am 28. Februar 2026 aus dem Netflix-Programm. Im Mittelpunkt steht Daniel LaRusso, gespielt von Ralph Macchio (64), der mit seiner Mutter nach Kalifornien zieht und dort von einer Karate-Clique drangsaliert wird. Unterstützung bekommt er von Hausmeister und Karate-Meister Mr. Miyagi, verkörpert von Pat Morita. Der Mix aus Coming-of-Age, Kampfsport und purem Achtzigerjahre-Flair begeistert bis heute.

Der Kinohit von 1984 wurde zum Startschuss eines langlebigen Franchise mit Fortsetzungen und Spin-offs. Pat wurde für seine Rolle als weiser Mentor sogar für den Oscar als "Bester Nebendarsteller" nominiert. Später folgte ein Reboot mit Jaden Smith (27) und ein erneuter Hype dank der Serien-Fortsetzung "Cobra Kai". Auch die Kritiken sprechen eine klare Sprache: Auf Rotten Tomatoes holt "Karate Kid" 81 Prozent bei der Presse und 83 Prozent beim Publikum. Dort heißt es unter anderem: "Nicht die Action, sondern die schauspielerischen Leistungen sind das stärkste Element des Films – besonders die Beziehung, die sich zwischen dem alten Mann und dem Jungen entwickelt."

Auch wenn "Karate Kid" aus dem Angebot verschwindet, können sich Streaming-Fans im Februar über auffällig viele frische Serien und Filme freuen. Ob prickelnde Romantik in Bridgerton oder neue Lacher mit dem Stand-up-Special "Mo Gilligan: In The Moment" – die Auswahl lässt kaum Wünsche offen. Die Dokumentation "Being Gordon Ramsay" sorgt für spannende Einblicke in das Leben des berühmten Kochs, der sich hier von seiner ganz persönlichen Seite präsentiert. Wer es eher klassisch mag, ist mit Kino-Hits wie "The Butler", "Mrs. Doubtfire" oder "Homefront" bestens bedient. Für Serienjunkies gibt es mit neuen Staffeln zu "The Night Agent" und "The Lincoln Lawyer" reichlich Nachschub.

Imago Ralph Macchio und Pat Morita im Film "The Karate Kid", 1984

Getty Images Ralph Macchio, Jaden Smith und Jackie Chan im Jahr 2010

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"