"#CoupleChallenge": Ariel und Emmy provozieren erneut Zoff

Im #CoupleChallenge-Camp kochen in Folge zehn beim abendlichen Lagerfeuer die Emotionen hoch: Ariel (22) und Emmy Russ (26) gehen nach der Tages-Challenge gemeinsam auf Liza Waschke los, mit der sie noch kurz zuvor gemeinsam im Spiel standen. Ariel stellt Liza dort offen zur Rede und will wissen, was ihr Verhalten während des Gruppenspiels sollte. Mit an ihrer Seite: Emmy, die ihrer Camp-Freundin lautstark den Rücken stärkt, während die Partnerin von Sebastian Fobe (40) versucht, ihre Sicht auf die Challenge zu erklären. Aus einem Gespräch wird binnen Minuten ein persönlicher Schlagabtausch, der den ganzen Abend bestimmen soll und auch weitere Mitkandidaten fassungslos zurücklässt.

Liza verteidigt sich damit, dass sie bei dem Spiel ein anderes Tempo gefordert habe: "Ja, weil ich gesehen habe, ihr habt da einen Stein in der Hand und plantscht da rum und es ging ja auf Zeit." Als Ariel und Emmy ihr daraufhin vorwerfen, im Ton überzogen zu sein, wird es richtig scharf. Liza erklärt, sie habe eben einen anderen Anspruch an Leistung, woraufhin der Streit vollends ins Persönliche abgleitet. "Boah, ihr seid so widerlich", schleudert sie den beiden entgegen, Ariel und Emmy brechen daraufhin vor der Gruppe in Gelächter aus. Gemeinsam mit ihrem Partner Sebi verlässt Liza kurz darauf sichtlich genervt die Runde. In der Raucherecke fasst Sebi die Situation zusammen: "Du kannst mit denen nicht reden. Jeder Ton ist Provokation - unfassbar." Auch Camp-Newcomerin Zoe Saip (26) mischt sich ein und kritisiert im Gespräch und später im Interview: "Dieses sich so verbal an die Kehle gehen für nichts und wieder nichts ist einfach drüber." Sie nennt das Ganze "fake as fuck Sendezeit-Beef", während Emmy ihr nur lässig entgegenhält: "Aber du bist doch Profi, dann weißt du doch, dass es so läuft." Als auch Zoe schließlich das Lagerfeuer verlässt, um Ariel und Emmy zu entkommen, eskaliert die Lage oben im Camp vollends. Es fallen heftige Beleidigungen, die von der Produktion mehrfach gepiepst werden müssen.

Liza, ohnehin noch geladen von der Auseinandersetzung, lässt ihrem Frust über Emmy vor Zoe freien Lauf: "Hat die Alte einen Dachschaden, Alter? Wenn die noch einmal so mit mir redet, platzt mir komplett der A*sch." Zoe sekundiert und spricht von "zwei Schreckschrauben", während sie zugleich betont, selten zwei so "respektlose, herablassende und herabschauende" Menschen wie "diese komische Emmy und Ariel die Meerjungfrau" gesehen zu haben. Ariel und Emmy hingegen geben sich im Camp betont amüsiert über den Wirbel, lachen über den Streit und scheinen den Konflikt eher als unterhaltsam zu sehen, während viele Mitcamper deutlich weniger unterhalten wirken und sich sichtbar unwohl mit der aufgeheizten Stimmung zeigen.

RTLZWEI Ariel und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Liza Waschke, Virginia Weiß und Zoe Saip, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Ariel und Emmy Russ, "#CoupleChallenge" 2026