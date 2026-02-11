Furkan Akkaya war ein letztes Mal für Baby Xavi (†) shoppen

Realitystar Furkan Akkaya (25) und seine Frau Lisa Marie (24) müssen aktuell den schlimmsten Schmerz ihres Lebens ertragen: Ihr kleiner Sohn Xavi ist vor wenigen Tagen völlig überraschend verstorben. Wo das Paar sich gerade aufhält, ist nicht bekannt, doch beide wenden sich seitdem immer wieder über soziale Medien an ihre Community und lassen die Fans an ihrer Trauer teilhaben. Nun teilte Furkan in seiner Instagram-Story einen besonders herzzerreißenden Moment: Er war ein letztes Mal für seinen Sohn shoppen, um ein Outfit für den Abschied zu besorgen. Weinend spricht er in die Kamera und macht klar, dass dieser Einkauf nur noch für den allerletzten gemeinsamen Moment gedacht ist.

In seiner Story erklärt Furkan, dass er und Lisa die Ursache für den plötzlichen Tod ihres wenige Monate alten Babys noch nicht kennen. Trotzdem versuchen die beiden, Xavi lebendig zu halten und immer wieder an ihn zu erinnern. Der Realitystar zeigt seinen Followern die winzigen Kleidungsstücke, die er für seinen Sohn ausgesucht hat, und richtet berührende Worte an den Jungen. "So, mein Schatz, Papa war ein letztes Mal für dich einkaufen und wird dich morgen ein allerletztes Mal anziehen, damit dir nicht mehr so kalt ist", sagt er in dem Clip, der sich rasch verbreitete. Zu einem Foto des zusammengestellten Looks schreibt er weitere emotionale Zeilen, die seinen Followern beinahe das Blut in den Adern gefrieren lassen: "Morgen sehen wir uns ein letztes Mal, mein Engel, und wie jeden Tag ziehe ich dich an, aber diesmal ziehe ich dich für das Paradies an."

Furkan, der durch Reality-Formate wie Too Hot To Handle: Germany und Temptation Island V. I. P. bekannt wurde, nimmt seine Community seit Längerem auch in seinem Privatleben mit – dazu gehörten in der Vergangenheit auch viele glückliche Momente mit Lisa und Baby Xavi. Das Paar zeigte online immer wieder Einblicke in den Alltag mit dem Kind, vom Kuscheln auf dem Sofa bis zu kleinen Ausflügen. Nun nutzen beide dieselben Kanäle, um ihre Trauer zu teilen und Erinnerungen an ihren Sohn zu bewahren. Die Fotos und Videos, die Xavi zeigen, bleiben für die Eltern ein digitales Album voller gemeinsamer Augenblicke, das sie mit ihren Fans teilen und so das Andenken an den Jungen weitertragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und sein Sohn Xavi

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, Realitystars