Schauspieler Til Schweiger ist zum zweiten Mal Opa geworden

Große Freude im Hause Schweiger: Schauspieler Til Schweiger (62) ist zum zweiten Mal Opa geworden und darf sich über eine Enkeltochter freuen. Laut Bild soll sein ältester Sohn Valentin (30) bereits im Januar in Berlin zum zweiten Mal Vater geworden sein – nach einem Enkelsohn aus dem Jahr 2020 nun ein kleines Mädchen, das den Schweiger-Clan erweitert. Während sich der 62-Jährige als Wahl-Mallorquiner derzeit überwiegend auf der spanischen Insel aufhält, jubeln die Familienmitglieder zwischen Berlin, Hamburg und England gemeinsam über den süßen Familienzuwachs. Auch Tils Ex-Frau Dana (57) teilt die Freude über das neue Babyglück der Familie.

Die Nachricht kommt für den "Honig im Kopf"-Star nach einer schweren Zeit: 2024 hatte der Schauspieler mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter ein Sepsis-Schock, Sorgen um ein "offenes Bein" und eine geplante Herz-OP. In den vergangenen Monaten zog er sich deshalb weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf seine Genesung auf Mallorca. Auch sein Sohn hält sich dem Medienrummel fern. "Er will nicht als Sohn von Til Schweiger wahrgenommen werden, sondern als Valentin", sagte der TV-Star einst über seinen ältesten Sohn im Gespräch mit der Zeitung – und genau dieser Valentin ist nun selbst zweifacher Vater und richtet den Fokus aufs Private statt auf die große Bühne.

Innerhalb des Schweiger-Kosmos gilt Valentin schon länger als ruhender Pol. Während seine Schwestern Luna (29), Lilli (27) und Emma (23) vor der Kamera im Rampenlicht stehen, arbeitet er als Kameramann lieber im Hintergrund. In der Krankheitsphase seines Vaters übernahm er laut Bild zeitweise sogar dessen Management und wurde so zu einem wichtigen Halt für den Clan, der sich räumlich zwischen Berlin, Hamburg, London und Mallorca verteilt. Mama Dana lebt mit den Töchtern Luna und Emma im Norden Deutschlands, Lilli ist im vergangenen Jahr nach England gezogen, und Til hat sich seinen Rückzugsort auf der Baleareninsel geschaffen. Trotz der verschiedenen Wohnorte zeigt die Familie sich nach außen als eng verbunden – nun vereint durch ein weiteres kleines Familienmitglied, das das Band zwischen den Generationen noch fester knüpft.

Anzeige Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland Valentin Schweiger und Mutter Dana Schweiger

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Til, Emma und Dana Schweiger im Jahr 2017