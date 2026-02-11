Aus diesem Grund pausierte RTL "Let's Dance" für zwei Jahre

Die beliebte RTL-Tanzshow Let's Dance ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Programmplan des Senders. Doch was viele erstaunen mag: Nach den ersten beiden Staffeln in den Jahren 2006 und 2007 verschwand das Format plötzlich für zwei Jahre aus dem Abendprogramm, obwohl eine dritte Staffel bereits geplant gewesen war. Statt Samba, Rumba und Cha-Cha-Cha setzte RTL in der Primetime auf andere Formate. Jetzt, kurz vor dem Start der 19. Staffel am 27. Februar 2026, erinnern sich nur noch wenige daran, dass der Quotenhit einmal auf der Kippe stand.

Wie es dazu kam? Nach dem anfänglichen Hype wollte RTL die Schlagzahl mit anderen Großformaten erhöhen, allen voran Deutschland sucht den Superstar. "Mission Hollywood" sollte zusätzlich frischen Glamour und internationale Perspektive bringen – die Erwartungen waren groß, die Quoten blieben klein. Während "Mission Hollywood" schnell wieder verschwand, blieb die Sehnsucht nach Glitter, Jury-Sprüchen und Gänsehautmomenten bestehen. 2009 deutete RTL bereits an, dass "Let's Dance" zurückkehren könnte – ein Jahr später war es so weit. Seit 2014 läuft die Show zur Primetime und gilt als verlässlicher Quotenhit.

Abseits der Zahlen ist "Let's Dance" zu einem festen Ritual für TV-Fans geworden. Paare wachsen Woche für Woche zusammen, zwischen Training, Blasen an den Füßen und Lampenfieber entstehen kleine Geschichten, die das Publikum mittragen. Viele erinnern sich an frühe, holprige Schritte, über die später gemeinsam gelacht wurde, oder an ehrliche Momente, wenn nach einem starken Auftritt die Tränen liefen. Die Profis sind längst zu vertrauten Gesichtern geworden, deren Chemie mit den Prominenten immer wieder für besondere Augenblicke sorgt – und genau diese Mischung aus Nähe, Nervenkitzel und Musik macht den Zauber aus, der die Show seit dem Comeback jedes Jahr aufs Neue trägt.

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekat Leonova bei "Let's Dnace", 2025

Getty Images Motsi Mabuse und Victoria Swarovski, April 2023

