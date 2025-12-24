So kam Uwe Kockisch zu seiner Rolle als Commissario Brunetti

Uwe Kockisch, der vielen als "Commissario Brunetti" aus der TV-Reihe "Donna Leon" vertraut ist, ist verstorben. Der Schauspieler, der mit der ikonischen Ermittlerfigur über Jahre ein Millionenpublikum fesselte, erinnerte sich einst im Gespräch mit der Zeitschrift Superillu daran, wie er überhaupt zu dieser Rolle kam – und was seine Familie damit zu tun hat. Der Moment, in dem das Angebot ins Haus flatterte, ereignete sich, so erzählte der TV-Star, am Telefon, während er zwischen Cottbus und Berlin pendelte. Mit im Boot: seine Mutter, eine glühende Verehrerin der Romanvorlagen von Donna Leon. Sie soll ihn, nachdem der Name "Brunetti" fiel, ohne Umschweife gedrängt haben, die Rolle anzunehmen. Uwe hatte die Bücher damals noch nicht gelesen, doch das änderte sich schnell – und grundlegend.

In dem Interview zeichnete er den Weg zur TV-Legende liebevoll nach. "Mir waren die Bücher kein Begriff", sagte er dem Magazin. Als seine Mutter das Telefonat mitbekam, habe sie ihn angesichts seiner Unkenntnis regelrecht gescholten und schließlich entschieden: "Du machst das!", erinnert sich Uwe. Dann öffnete sie ihren Bücherschrank – darin: sämtliche Brunetti-Romane. Er packte sich einen Stapel ein und fuhr damit zurück nach Berlin. Auf dieser Fahrt vertiefte er sich erstmals in die Welt des venezianischen Commissario. "Weil ich ein guter Sohn bin, sagte ich zu", ergänzte er. Schnell wuchs außerdem eine starke Zuneigung zu Venedig, die ihn fortan prägte. Die Atmosphäre der Lagunenstadt, die stillen Kanäle, die Plätze, das Miteinander – all das fand in seinem Spiel einen natürlichen Widerhall.

Die traurige Nachricht von Uwes Tod wurde erst vor wenigen Stunden bekannt. Seine Managerin erklärte gegenüber Bild: "Ich kann bestätigen, dass Uwe Kockisch am 22. Dezember in Madrid verstorben ist." Der Schauspieler wurde 81 Jahre alt – laut Medienberichten erlag er den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Neben der berühmten Rolle als Commissario Brunetti in "Donna Leon" war der Schauspieler auch für seine Darstellung des Stasi-Offiziers Hans Kupfer in der preisgekrönten Serie "Weissensee" bekannt. Mit seiner ruhigen Art und der markanten Stimme prägte er beide Reihen entscheidend mit.

IMAGO / POP-EYE Uwe Kockisch, März 2020

Imago Heiner Lauterbach und Uwe Kockisch beim Pressetermin zum ARD-Film "Commissario Brunetti in Venedig", August 2006

Getty Images Uwe Kockisch beim Fototermin zur neuen Staffel von "Weissensee" in Berlin, 9. Mai 2017