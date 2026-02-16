Hailey Bieber teilt süßen Valentinstagsmoment mit Justin

Valentinstag im Hause Bieber: Hailey Bieber (29) gewährt ihren Fans einen seltenen, süßen Einblick in die Feier mit Ehemann Justin Bieber (31) – und macht damit am Wochenende auf Instagram deutlich, wie verliebt der Alltag der beiden aussieht. In ihren Stories zeigt das Model eine Nahaufnahme von Schokoerdbeeren mit Zuckerguss und ein handgeschriebenes Kärtchen mit der Botschaft: "You are my forever Valentine", daneben ein roter Kussabdruck. Gefeiert wurde privat, geteilt wurde digital – und das Paar, verheiratet seit 2018, setzt damit ein klares Zeichen der Zuneigung an einem Tag, der für romantische Gesten gemacht ist.

Doch bei den romantischen Snack-Fotos bleibt es nicht: Hailey baut in ihre Story auch jede Menge Popkultur und Business ein. So teilt das Model einen Clip aus dem frisch veröffentlichten Musikvideo "Thong" von Sängerin Justine Skye (30), einer Freundin von Justin, das mit sinnlichen Bildern und Zeilen wie "I like it, I want it" für passende Valentinstagsstimmung sorgt. Außerdem zeigt Hailey ein Foto ihrer Stylistin Karla Welch in einer Lederjacke aus Justins Label SKYLRK – ein klarer Liebes- und Support-Move für das Modeprojekt ihres Mannes. Dazu nutzt die Rhode-Gründerin die Aufmerksamkeit, um Beauty-News zu platzieren: Sie erklärt die Wirkung ihrer neuen Caffeine Reset Maske und nennt den Inhaltsstoff VBE als Grund für ein gewolltes Wärme- und Flush-Gefühl nach dem Auftragen.

Privat wirken Hailey und Justin derzeit wie ein eingespieltes Team, das sich nicht nur im Job gegenseitig unterstützt, sondern auch im Familienalltag. Während Hailey viel arbeitet und zwischen Terminen, Events und Premieren pendelt, verbringt Justin gerne Zeit mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues zu Hause. Die Rollenverteilung scheint für beide gut zu funktionieren: Hailey betont immer wieder, wie wichtig es für sie ist, einen Partner zu haben, der Verantwortung übernimmt und ihr gleichzeitig Freiraum für ihre Projekte lässt. Dass sie an so einem Tag wie dem Valentinstag dennoch bewusst kleine Liebesbotschaften und gemeinsame Rituale festhält und dann auch mit der Öffentlichkeit teilt, zeigt, wie sehr ihr diese Balance aus Karriere, Familie und Zweisamkeit am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025