"Donna Leon"-Star Uwe Kockisch mit 81 Jahren verstorben

Traurige Nachricht aus Madrid: Uwe Kockisch ist tot. Der Schauspieler, der Millionen als "Commissario Brunetti" aus der ARD-Reihe "Donna Leon" begeisterte, starb am 22. Dezember in der spanischen Hauptstadt. Seine Managerin bestätigte den Verlust nun gegenüber Bild: "Ich kann bestätigen, dass Uwe Kockisch am 22. Dezember in Madrid verstorben ist." Kockisch wurde 81 Jahre alt – Berichten zufolge soll er an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben sein.

Uwe gehörte zu den prägenden Gesichtern des deutschen Fernsehens. Neben seiner Paraderolle als venezianischer Ermittler in "Donna Leon" hinterließ er in der vielfach ausgezeichneten Serie "Weissensee" tiefe Spuren: Dort spielte er den Stasi-Offizier Hans Kupfer und gab der Figur eine ambivalente, vielschichtige Note. Mit seiner ruhigen Präsenz und der unverwechselbaren Stimme trug der Schauspieler maßgeblich dazu bei, beide Reihen zu Publikumserfolgen zu machen.

Abseits der Kameras galt Uwe in der Branche als ruhiger, zurückhaltender Kollege, der sich nur selten in den Vordergrund drängte und private Themen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt. Viele Zuschauer begleiteten den Schauspieler über Jahre hinweg von den frühen Krimirollen bis zu den späten Charakterparts und verbanden mit ihm vertraute Fernsehmomente in der Familie oder im Freundeskreis. So bleibt er vielen Menschen vor allem als Gesicht zahlreicher gemeinsamer TV-Abende in Erinnerung.

IMAGO / Future Image Uwe Kockisch, Schauspieler

IMAGO / STAR-MEDIA Uwe Kockisch, Januar 2017

IMAGO / POP-EYE Uwe Kockisch, März 2020

