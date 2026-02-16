Job verloren: Kevin Wolter bezieht Arbeitslosengeld

Kevin Wolter, Fitness-Influencer und Social-Media-Star, steht kurz vor seinem Auftritt bei Promis unter Palmen – und kämpft zeitgleich mit einer harten Realität. Wie er der Bild-Zeitung bestätigte, lebt er nach dem Verlust seines Jobs in der Marketing-Abteilung eines großen Online-Brokers aktuell von Arbeitslosengeld. Die Kündigung traf ihn noch vor den Dreharbeiten der SAT.1-Show, die in Thailand stattfanden und ab dem 16. Februar 2026 um 20.15 Uhr bei SAT.1 und Joyn zu sehen sind. An seiner Seite sind weitere Reality- und TV-Gesichter wie Gina-Lisa Lohfink (39) und Eric Stehfest (36) dabei, die in der neuen Staffel für Gesprächsstoff sorgen sollen.

Kevin hatte den Job erst vor rund einem Jahr durch einen Medienaufruf bekommen. Damals meldete sich der Chef des Brokers persönlich bei ihm. "Dann haben wir eine Stunde telefoniert. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, dann hat er gesagt: 'Ey Kevin, ich würde dir gerne einen Job anbieten bei unserem Marketing-Team'", erinnert sich der Fitness-Influencer in der Bild. Nun sei die Abteilung deutlich verkleinert worden. "Man könnte also sagen, wir haben zu gut gearbeitet und uns damit überflüssig gemacht", erklärt Kevin. Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er auf staatliche Unterstützung angewiesen ist: "Das kenne ich ja schon, ich hatte das leider schon mehrmals im Leben." Die Gage bei "Promis unter Palmen" soll nun dringend benötigte Luft verschaffen. Doch der Influencer betont: "Ich habe dort nicht nur dafür mitgemacht. Jede Reality-Show ist ein Abenteuer – und ich stehe auf Abenteuer."

Hinter der aktuellen Krise steht ein längerer Absturz, den Kevin in den vergangenen Jahren erlebt hat. Einst verdiente der Influencer mit Millionen Followern in den sozialen Netzwerken ein Vermögen, doch ab 2020 brachen Aufrufzahlen ein, Sponsorendeals wurden schlechter. 2021 stand bereits ein Minus von 250.000 Euro in den Büchern. Es folgten riskante Investitionen: Laut dem Bericht verlor er eine halbe Million Euro mit einem Krypto-Projekt, auch ein großes Immobilienvorhaben scheiterte und kostete ihn erneut Hunderttausende. Zusätzlich lieh Kevin nach eigenen Angaben viel Geld an Freunde, die später den Kontakt abbrachen. "Ich bin obdachlos. Seit ein paar Monaten schlafe ich bei Freunden auf einer Matratze", schilderte er 2025 laut KUKKSI seine Situation. In dieser Phase stützte er sich offenbar stark auf sein Umfeld, während er gleichzeitig versuchte, beruflich neu anzusetzen. Und genau das will er auch nach dem schlechten Start 2026 wieder tun.

Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Oktober 2024

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Influencer

