Diagnose ADHS: So beeinträchtigt die Krankheit Vanessa Borck

Erst vor wenigen Monaten machte Vanessa Borck (29) ihre ADHS-Diagnose öffentlich. Jetzt geht die Influencerin aber sehr offen mit dem Thema um. In einem Instagram-Q&A fragt ein Fan, wie die Krankheit ihren Alltag beeinträchtigt. "Das ist manchmal gar nicht so leicht", gibt sie ehrlich zu. Sie vergesse wichtige Dinge wie Rechnungen, weshalb dann schnell Mahnungen einflattern. Auch vermeintlich einfache Dinge, wie Pakete wegschicken, bereiten ihr Schwierigkeiten. Aber das ist noch nicht alles: "Manchmal nervt mich auch mein Hyperfokus, den ich auf Menschen und Themen bekommen kann. Ich fange viele Dinge an und bringe sie nicht zu Ende. Ich fühle mich super schnell überfordert und Routinen – auch für meine Tochter – fallen mir nicht leicht."

Eine große Sache sind auch Gefühle: "Ich erlebe Gefühle total intensiv. Mein Kopf ist nie ruhig, außer ich mache Sport oder höre Musik." Letzteres könnte Nessi bei ihrem nächsten TV-Projekt aber einen großen Vorteil verschaffen. Die ehemalige Princess Charming ist nämlich in der kommenden Staffel Let's Dance dabei. Sie glaubt, dass Tanzen ihr helfen könne. ADHS bringe der 29-Jährigen aber nicht nur Nachteile. Manchmal habe die neurologische Störung auch etwas für sich. "Aber dafür bin ich superkreativ, emotional, offen und manchmal kann mein Hyperfokus sehr praktisch sein. Ich kann innerhalb weniger Sekunden Expertin für ein Thema werden, wenn es mich interessiert", meint Nessi.

Inwiefern ADHS Nessi bei "Let's Dance" helfen oder ihr vielleicht sogar im Weg stehen wird, wird sich noch zeigen. Klar ist: Die Tanzshow wird eine emotionale Achterbahnfahrt, die die Mutter einer Tochter ein wenig intensiver erleben wird. In Sachen Tanzen ist sie eine absolute Anfängerin, weshalb ihr die strenge Kritik um Joachim Llambi (61) auch ein wenig Angst macht. "Die meiste Angst habe ich vor Kritik. Ich weiß, man wird da halt bewertet, und davor habe ich ein bisschen Angst", erzählte sie ihrer Community Anfang des Jahres. Nessi strebe aber nicht an, von Tag eins perfekt zu sein – viel eher wolle sie sie selbst sein, auch mit Fehlern, denn Fehler seien menschlich.

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 13. November 2025

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin