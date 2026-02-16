Handy-Verbot: Jason Biggs' strenge Regeln für Sohn Sid (11)

Jason Biggs (47) zeigt sich als strenger Vater, wenn es um die Smartphone-Nutzung seiner Kinder geht. Im Gespräch mit den Moderatorinnen von "Today With Jenna & Sheinelle" verriet der Schauspieler, dass sein elfjähriger Sohn Sid trotz zahlreicher Bitten und Argumente noch immer kein eigenes Handy besitzt. Der American Pie-Star hält an seiner Regel fest, wobei es für ihn alterstechnisch eine magische Grenze gibt. "Dreizehn ist so die Zahl, die wir im Kopf haben. Also achte Klasse, so ähnlich", erzählte er. Auch Alternativen wie eine Apple Watch waren bislang noch kein Thema, obwohl der Schulweg von Sid immer wieder Grund für Diskussionen bietet. "Er fährt mit dem Bus zur Schule, deshalb gab es darüber auch schon Gespräche. Er spielt das auch richtig aus. Er sagt dann Sachen wie: 'Weißt du, auf dem Schulweg kann alles passieren'", berichtete Jason.

Im Gespräch schilderte Jason, wie schwierig es für ihn und Ehefrau Jenny Mollen (46) ist, die Regeln im Alltag konsequent durchzuziehen – vor allem, weil der jüngere Sohn Lazlo mit seinen acht Jahren natürlich mitbekommt, was der große Bruder schon darf. Die Familie hat zu Hause nur einen Fernseher, deshalb wird oft gemeinsam entschieden, was geschaut werden darf, und manchmal drückt der Schauspieler dann auch ein Auge zu. Beim Thema Handy bleibt er jedoch hart: "Wir haben beim Telefon durchgehalten", betonte er mehrfach. Nichtsdestotrotz gab er zu, inzwischen zumindest darüber nachzudenken, ob eine Apple Watch für den Schulweg als Kompromiss sinnvoll wäre.

Abseits der Technikfragen gilt es im Hause Biggs auch andere Dinge zu klären. Insbesondere Gespräche mit Sid umfassen mittlerweile schon ganz andere Themen. Wie Jason berichtete, musste er seinem Sohn kürzlich die legendäre Kuchenszene aus "American Pie" erklären. Allerdings scheint auch die Handydiskussion immer wieder Fahrt aufzunehmen. Es bleibt abzuwarten, wie lange Jason tatsächlich standhaft bleiben wird.

Getty Images Jason Biggs im April 2025

Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs im Mai 2019

Getty Images Jason Biggs im September 2022