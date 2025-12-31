Neues Mini-Album: ENHYPEN brillieren mit Cowboy-Konzept

ENHYPEN läuten ihr Comeback ein und das mit staubigen Wüsten-Vibes: Am 30. Dezember hat die Boygroup neue Teaser zum siebten Mini-Album "THE SIN: VANISH" veröffentlicht, die mitten in einer kargen US-Wüstenkulisse spielen. Zu sehen sind die sieben Mitglieder in Cowboy-Hüten, Boots und Western-Looks, unter dem Blick eines rätselhaften Beobachters. Der Release ist für den 16. Januar (KST) angekündigt und markiert die erste Veröffentlichung seit sieben Monaten. Die Bilder und Clips versprechen eine deutlich kältere, düsterere Atmosphäre als die letzten Konzepte.

In weiteren Fotos und einem Interlude-Clip mischt die Gruppe Western-Ästhetik mit modernen Sounds: metallisch schimmernde Gitarren, tiefe Bässe, widerhallende Steps im Sand. Die Kamera fährt über weite Ebenen, Staub wirbelt auf, während die Mitglieder zwischen Lagerfeuerlicht und Neonflackern posieren. Laut den Teasern soll "THE SIN: VANISH" als siebtes Mini-Album eine neue Ära aufschlagen, die mit Genrebrüchen spielt und eine härtere Kante zeigt – ein bewusster Bruch mit "DESIRE: UNLEASH". Dass die Crew die Cowboy-Optik konsequent durchzieht, unterstreichen die jüngsten Fotos: Chaps, breite Krempen, Schnallen, dazu Blicke, die mehr versprechen als sie verraten.

Dass ENHYPEN in der Wüste einen besonderen Takt finden, zeigt ein Blick auf ihre jüngsten Stationen: Die Gruppe hat schon einmal im kalifornischen Sand Bühnenluft geatmet und dort gelernt, wie gnadenlos Wind und Staub sein können und wie man sich trotzdem fokussiert. Diese Erfahrung schweißt zusammen: Die Musiker wirken im neuen Material eingespielt, fast wortlos aufeinander abgestimmt. Abseits der Kameras teilen die Mitglieder gerne kleine Rituale aus dem Touralltag, sei es das gemeinsame Warmmachen vor dem Set oder das Abklatschen nach den Proben. Genau diese Zwischenmomente – ein Lachen im Off, eine Hand am Schulterblatt, ein kurzer Blick – blitzen in den neuen Teasern durch und geben dem Western-Bild die menschliche Note.

Anzeige Anzeige

Getty Images Enhypen beim Coachella 2025 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Enhypen, K-Pop-Boygroup

Anzeige Anzeige

Getty Images Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon und Niki von Enhypen

Anzeige