K-Pop-Star Sunghoon wird Olympia-Fackelträger in Italien

Sunghoon bringt K-Pop-Glanz zu den Olympischen Winterspielen nach Italien: Der Sänger der südkoreanischen Boygroup ENHYPEN wird beim Fackellauf der Mailand–Cortina-Winterolympiade im Februar als offizieller Träger mitlaufen. Bestätigt wurde seine Teilnahme laut Allkpop am 23. Januar von der Agentur BELIFT LAB. Der Fackellauf führt quer durch Italien, unter anderem durch Mailand und Cortina d’Ampezzo, und verbindet Sport, Kultur und globale Aufmerksamkeit. Sunghoon steht dabei für eine neue Generation olympischer Botschafter, deren Strahlkraft weit über den klassischen Sport hinausreicht.

Seine Rolle bei Olympia kommt jedoch nicht von ungefähr: Bereits im Mai des vergangenen Jahres wurde Sunghoon – einst selbst erfolgreicher Eiskunstläufer – offiziell zum Werbebotschafter des Korean Sport & Olympic Committee ernannt. Seitdem setzt sich der Sänger verstärkt dafür ein, Menschen für Bewegung im Alltag zu begeistern und die Bedeutung von Sport für die Gesundheit zu betonen. Am 22. Januar zeigte er sich in dieser Funktion beim offiziellen Abschiedszeremoniell für die koreanische Olympiamannschaft im Olympic Parktel in Seoul. Dort richtete er warme Worte an die Athleten und wünschte dem Team für den Wettkampf in Europa viel Stärke und Erfolg. Die Winterspiele selbst finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt.

Bevor der Sänger mit ENHYPEN weltweit Erfolge feierte, stand er selbst jahrelang als Schlittschuhläufer auf dem Eis und schaffte es in den nationalen Reservekader. Diese Erfahrungen prägen den Star bis heute, der sich in Interviews immer wieder liebevoll an Trainingszeiten, Küren und Wettkampfaufregung erinnert. In der Gruppe gilt Sunghoon als eher ruhiger Typ, der abseits der Bühne gern Zeit mit den anderen Mitgliedern verbringt und in Vlogs und Behind-the-Scenes-Clips häufig beim gemeinsamen Essen oder beim entspannten Plaudern zu sehen ist. Für viele Fans verbindet sich in ihm damit beides: die Disziplin eines ehemaligen Spitzensportlers und der Charme eines K-Pop-Lieblings, der nun mit der olympischen Flamme einen weiteren Meilenstein in seiner ungewöhnlichen Karriere setzt.

Anzeige Anzeige

Imago ENYPEN-Star Sunghoon in Seoul, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Enhypen, K-Pop-Boygroup

Anzeige Anzeige

Getty Images Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon und Niki von Enhypen

Anzeige