Kylie Jenner: "Angst bei erster Schwangerschaft" mit 19

Als Kylie Jenner (28) mit 19 Jahren herausfand, dass sie schwanger war, brach für sie eine Welt zusammen. Die Realitystar-Unternehmerin spricht nun offen darüber, wie überwältigend dieser Moment für sie war – und wie groß die Angst war, es ihren Eltern zu sagen. Gegenüber dem Podcast "Therapuss" von Jake Shane gab sie zu: "Ich bin ausgerastet. Ich hatte wirklich Angst, es meinen Eltern zu sagen. Ich hatte wirklich Angst." Besonders die Vorstellung, Kris Jenner (70) und Caitlyn Jenner (76), vormals Bruce, damit zu konfrontieren, habe sie belastet. Als sie ihnen schließlich die Neuigkeit mitteilte, sei jedoch niemand wütend gewesen.

Letztlich habe sie eine klare innere Überzeugung geleitet, wie Kylie im Podcast weiter erzählte: "Aber da war etwas in mir, das wusste, dass ich das tun wollte, und ich musste eine Entscheidung für mich selbst treffen. Und selbst wenn ich das alleine durchstehen muss – das ist die Entscheidung, die ich treffen werde." 2018, mit 20 Jahren, brachte sie ihre Tochter Stormi zur Welt. Ganz anders verlief ihre zweite Schwangerschaft mit Sohn Aire: Kylie litt an starken Rückenschmerzen und Ischiasbeschwerden, die sie zeitweise ans Bett fesselten. Rund um die zwölfte Schwangerschaftswoche wachte sie eines Morgens auf und konnte nicht mehr laufen. Ihr Arzt riet ihr, sich kaum zu bewegen – der Muttermund war so weit geöffnet, dass das Baby laut ihren eigenen Worten "herauszufallen" drohte. Um gegen die anhaltende Übelkeit anzukämpfen, aß sie sich durch Eiscreme und Bagels und nahm dabei rund dreißig Kilogramm zu.

Stormi und Aire stammen aus der Beziehung mit Rapper Travis Scott (35), von dem Kylie sich im Januar 2023 trennte. Heute ist die Unternehmerin, die unter anderem für ihr Kosmetiklabel Kylie Cosmetics bekannt ist, mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (30) zusammen. Ihre Mutter Kris, die seit Jahrzehnten als Managerin der gesamten Kardashian-Jenner-Familie gilt, hatte Kylie also zusammen mit Caitlyn als Erste von der unerwarteten Schwangerschaft erfahren – auch wenn die Nachricht die Tochter zunächst in große Aufregung versetzt hatte.

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Getty Images Kylie Jenner und Stormi Webster, Jubiläum von Kylie Cosmetics

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / caitlynnjenner Kris und Caitlyn Jenner, Ex-Ehepaar