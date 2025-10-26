Jenny Frankhauser hat Angst vor einem TV-Comeback

Jennifer Frankhauser (33) hat sich nun zu einem möglichen TV-Comeback geäußert und offen über ihre Bedenken gesprochen. Viele Follower wünschen sich, Jenny wieder im Fernsehen zu sehen, doch die zweifache Mama zögert. "Ich habe irgendwie echt Angst", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und offenbarte, dass sie seit Jahren zahlreiche Anfragen ablehne. Die Drehs seien oft lang, die Kinder stünden an erster Stelle, und ein längerer Ausflug in ein Format komme für sie nur schwer infrage.

Neben der Sorge, die Kinder zu lange alleine zu lassen, nannte Jenny auch ihre Verantwortung als Mutter und ihre Ängste vor Fehltritten im Fernsehen als Gründe für ihren momentanen Rückzug. Sie habe Bedenken, etwas im TV zu sagen oder zu tun, das ihren Kindern später unangenehm sein könnte. "Alles, was ich jetzt im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit tue und sage, kann meinen Jungs irgendwann mal z. B. auf dem Schulhof gezeigt werden", erklärte sie. Eigentlich müsse sie nur sie selbst bleiben, sagte Jenny, doch aktuell fühle sie sich "irgendwie blockiert". "Vielleicht legt sich das ja noch", sagte sie hoffnungsvoll.

Privat führt Jenny mit ihrem Partner Steffen König ein harmonisches Familienleben. Gemeinsam kümmern sich die beiden liebevoll um ihre Söhne Damian und Milan. In der Vergangenheit hatte Jenny bereits angedeutet, dass sie und Steffen über eine spätere Hochzeit nachdenken. Aktuell stehen jedoch vor allem ihre Kinder im Mittelpunkt ihres Alltags. Für die ehemalige Dschungelkönigin ist es offensichtlich wichtig, den Fokus auf ihre Familie zu legen, anstatt den Versuchungen des Rampenlichts nachzugeben.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2025

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihren Söhnen, November 2024

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König mit seinen Söhnen Milan und Damian, April 2024